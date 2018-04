Fracking afecta a la salud humana y medioambiente



15/04/2018 - 09:17:16

El Diario.- El anuncio oficial para utilizar la metodología de fracking en Bolivia y obtener gas natural y petróleo asestará un grave impacto a la salud humana y al medioambiente, debido al material radiactivo utilizado que contamina los recursos acuíferos, según expertos.



El gas extraído con esa tecnología es también conocido como shale gas, gas de esquisto o gas de pizarra en Europa.



Una petición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo advirtió que el fracking podría generar un impacto negativo, inevitable por la extracción del gas de pizarra y el petróleo de piedras duras.



Esa comisión señala que esa metodología a usar representa una alta ocupación del terreno, debido a las plataformas de perforación, aparcamientos y áreas de maniobras para camiones, equipamiento, procesado del gas e instalaciones de transporte, así como carreteras de acceso.



RUPTURA



El método ha sido desarrollado en Estados Unidos y consiste en introducir grandes presiones de agua a los reservorios de gas o petróleo para obtener el hidrocarburo, pero a costos más altos respecto de la extracción convencional mediante la perforación de pozos.



Participaron en el estudio, investigadores del Instituto Wuppertal para el Clima, el Medio Ambiente y la Energía de la Unión Europea con sede en Alemania y otros diez expertos, además del informe de Tyndall Centre de la Universidad de Manchester, Estados Unidos.



El documento evidenció que los posibles impactos graves son las emisiones a la atmósfera de gases contaminantes, contaminación de aguas subterráneas debidas a caudales de fluidos o gases provocados por escapes o vertidos, fugas del líquido de fracturación, y descargas no controladas de aguas residuales.



Los fluidos inyectados a gran profundidad de la superficie terrestre para provocar la fractura de los reservorios, contienen sustancias peligrosas, y el flujo que se obtiene después de la fractura contiene además metales pesados y materiales radiactivos procedentes del yacimiento.



“La experiencia de los Estados Unidos nos enseña que se producen muchos accidentes, los cuales pueden ser dañinos para el medioambiente y para la salud humana”, advirtió el documento.



QUÍMICOS



En unos tiempos en que la sostenibilidad es la clave de futuras operaciones, se puede cuestionar si la inyección subterránea de productos químicos tóxicos debería ser permitida, o si debería ser prohibida, ya que tal práctica podría restringir o excluir cualquier uso posterior de la capa contaminada (p. ej. para propósitos geotérmicos), ya que los efectos a largo plazo no han sido investigados, advierte.



INYECCIONES



En un área activa de extracción de gas de pizarra, se inyectan sobre 0,1- 0,5 litros de productos químicos por metro cuadrado. Esto cobra más importancia, ya que los yacimientos potenciales de gas de pizarra son demasiado pequeños para tener un impacto sustancial en la situación del suministro del gas Europeo.



Los privilegios actuales para la exploración y extracción de petróleo y gas deberían ser reevaluados en vista del hecho de que los riesgos y cargas medioambientales no son compensados por su correspondiente beneficio potencial ya que la producción específica de gas es muy baja.