56% votaría por un opositor no vinculado al pasado

15/04/2018 - 09:00:32

Página Siete.- Un candidato opositor que no esté vinculado con el pasado es el ideal para las próximas elecciones presidenciales. Así lo considera el 56% de personas consultadas por Mercados y Muestras, firma que realizó una encuesta para Página Siete.



El 17% dijo que votaría por un candidato del partido gobernante, el Movimiento Al Socialismo (MAS).



Según el estudio, el 12% daría su voto a un candidato opositor “tradicional”, como Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz y líder nacional de los Demócratas; Luis Revilla, alcalde paceño y jefe de SOL.bo; Jorge Tuto Quiroga, expresidente; o Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional.



El 15% no sabe por qué candidato votaría o no respondió a la consulta planteada.



Para legisladores de oposición el resultado muestra que la ciudadanía, especialmente la que está vinculada a organizaciones de jóvenes y de mujeres, exige renovación de liderazgos en todos los niveles del Estado, como en la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y en los gobiernos locales.



El diputado Wilson Santamaría, de Unidad Demócrata (UD), dijo que otro factor es el “gran descontento” de la población con el gobierno de Morales, pero a ello se debe agregar -dijo- que la oposición no se muestra como una buena opción.



“Hay tantos factores como el caso Fondo Indígena, la represión en Chaparina, los actos de corrupción, CAMC, Gabriela Zapata, que generan un rechazo al Gobierno del MAS. Pero no hay una línea en la que la ciudadanía diga ‘votamos por un favorito de la oposición’, esto porque no existe”, sostuvo el diputado Santamaría.



René Joaquino, del MAS, consideró también que la gente exige nuevos liderazgos y proyectos políticos. “Los actuales opositores no tienen oportunidad y el oficialismo tiene una debacle”, señaló.



Con esa opinión discrepa la senadora del MAS Adriana Salvatierra, quien señaló que el partido oficialista es el que “más líderes promovió”. No obstante, agregó que el liderazgo del presidente Evo Morales “no se toca”, porque es portador de una historia de reivindicaciones.



El candidato “ninguno”



El 27% optó por la opción “Ninguno”, cuando Mercados y Muestras preguntó: ¿Por cuál candidato votaría en las próximas elecciones presidenciales?



El 24% indicó que le daría su voto al presidente Evo Morales. El 14% dijo que votaría por Costas. El 10% dijo que apoyaría a Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y miembro de Conade. El candidato con menor preferencia electoral es Tuto Quiroga. (Más detalles en las infografías).



Punto de vista

Fabrizio Mariaca Cientista político

La gente está buscando un nuevo liderazgo



El resultado de la encuesta sugiere que en este momento no existe un liderazgo claro, la configuración de una oposición que pueda proponer una alternativa para el Estado boliviano en los próximos años.



Es por esto, precisamente, que no hay un apoyo a los candidatos funcionales y tampoco existe un respaldo militante importante hacia un eventual candidato presidencial de la oposición.



De todos modos esto refleja simplemente que tanto la derecha como la izquierda han sido sujetas a un proceso de desgaste.



Actualmente, el Movimiento Al Socialismo (MAS) con las taras que se ha ido manifestando durante su Gobierno han restado su legitimidad ante la población.



Por otra parte, la crisis del sistema de partidos que se desata desde 2003 también ha llevado a un punto muerto a la derecha nacional tradicional.



Esto simplemente significa que la gente está buscando un nuevo liderazgo, una nueva propuesta, una persona que no haya estado gravitando en el sistema de partidos y que sea capaz de representar ese descontento con lo que hay y con lo que se oferta concretamente.



Lo que hay, el Gobierno del MAS. Lo que se oferta concretamente es el retorno de un líder o coalición que correspondería a los partidos tradicionales.



Es complicado que en este lapso surja un líder de orden carismático, que sea capaz de aglomerar fuerzas políticas y sociales. Lo más realista y lo más probable es que pueda conformase una alternativa única y opositora regional.



Hubo momentos extraordinarios en los que aparecieron de la noche a la mañana líderes capaces de lograr una adhesión significativa en un contexto de vacío político. Un caso es Alberto Fujimori en Perú.