El caso terrorismo II se reactiva 9 años después del asalto a Las Américas



15/04/2018 - 08:56:40

El Deber.- Nueve años después del asalto al hotel Las Américas, hecho ocurrido la madrugada del 16 de abril de 2009, donde se abatió a tres de los cinco integrantes de una supuesta célula terrorista que, según el Gobierno, pretendía separar a Santa Cruz del resto del país, se reactivó un proceso que nació un año después de este hecho y que es conocido como terrorismo II.



La presidenta del Tribunal Quinto de Sentencia, Nancy Altuzarra, habló con EL DEBER y confirmó que el proceso, que deambuló por tribunales de La Paz y Sucre, ahora está bajo su competencia y explicó que se está notificando a los implicados en la acusación formal presentada por el Ministerio Público.



“Estamos dictando el auto de apertura de juicio en este momento, estamos viendo la fecha de la celebración de juicio oral en el entendido de que va a tener que realizarse en la ciudad de Santa Cruz, porque allí están todos los acusados... El juicio se iniciará ya nomás y vamos a ver cuál es el resultado, porque seguramente las partes se van a oponer y van a presentar incidentes y excepciones que se tendrán que resolver antes de dar la apertura del juicio”, explicó Altuzarra, que además añadió que se resolvieron dos apelaciones presentadas y que ahora están siendo revisadas en un tribunal superior.



El caso conocido como terrorismo II nació un año después de iniciada la investigación por el caso terrorismo I, que tiene a 12 personas asistiendo dos semanas por mes ante el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz. La causa, que se resuelve en Santa Cruz, tiene entre los doce a dos implicados que están a punto de cumplir nueve años presos y sin sentencia, y a dos que tienen detención domiciliaria.



Además, de esta docena de acusados, hay cuatro procesados que fueron apartados del juicio en atención a su delicado estado de salud, seis aceptaron ir a un juicio abreviado admitiendo los delitos por los que eran acusados, uno, que hasta principios de año era considerado rebelde, fue detenido y es juzgado por ‘cuerda separada’, y 16 buscaron refugio en otros países, afirmando que el caso por el que los juzgan es político y no jurídico.



El número de acusados en el caso terrorismo II supera la decena, ya que hay versiones que indican que son 13 los sindicados y otras que señalan que son 22. Los delitos por los que se presentó la acusación de la Fiscalía son terrorismo, organización criminal, alzamiento armado y legitimación de ganancias ilícitas.



Los argumentos sobre los cuales se basa la sindicación de esta causa giran principalmente en que un grupo de personas financió los hoteles, la logísticas, los viajes y los gastos que generaron Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi, Michael Dwyer, Mario Tadic y Elöd Tóásó, estos tres primeros muertos durante el asalto policial al hotel Las Américas, mientras estuvieron en la ciudad y que, bajo la tesis gubernamental, tenía por finalidad provocar violencia y generar terror en el país.



El abogado de Zvonko Matkovic Fleig, Álvaro Melgarejo, reconoció que sí existe una acusación formal para ir a juicio presentada por la Fiscalía y en la cual está involucrado su defendido, sin embargo aclaró que una fecha para el inicio del juicio oral en este caso aún no puede definirse, “ya que deben concluir con la notificación de todos los acusados y resolver todos los incidentes y las excepciones que sean presentadas”.



El jurista indicó que hay al menos dos incidentes que ya fueron resueltos por los tribunales, pero su apelación aún no ha sido analizada, por lo que esto también mantiene en statu quo la decisión de dictar el inicio de un segundo juicio por el caso terrorismo.



Carlos Mariaca, abogado de Jenny Delboy, la secretaria de La Torre, confirmó que su defendida goza de medidas sustitutivas a la detención preventiva en este caso y que ellos plantearán un incidente de nulidad de la imputación y la falta de acción, porque, en su criterio, su cliente no puede ser considerada una financiadora del supuesto grupo terrorista por no tener bienes a su nombre y solo haber sido contratada como secretaria.



El caso terrorismo II, que se pensó perdido en los ‘vericuetos jurídicos’, a nueve años del asalto a Las Américas cobra nuevamente notoriedad, ya que entre sus acusados figuran exautoridades departamentales, como Ruth Lozada (exgobernadora), Zvonko Matkovic (ex prefecto cruceño) y líderes empresariales de la región, que ahora serán actores de la segunda parte del caso terrorismo, cuyo primer capítulo comenzó a finales de 2012 y que hace más de cuatro meses está ‘estancado’ en la lectura de una de muchas otras pruebas documentales presentadas.



La demanda que golpeó

Si bien la reactivación del caso del juicio terrorismo II genera temores entre los procesados en esta causa, que aseguran que esta es una forma de amedrentar nuevamente a la región, la aceptación de la demanda de violación a los derechos humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abre la posibilidad de que se conozcan pruebas que confirmarían denuncias hechas en el juicio por algunos de los procesados.



EL DEBER conversó con algunos de los actores de este caso, los mismos que coinciden en indicar que la aceptación de la CIDH a la demanda interpuesta por la mamá de Michael Dwyer (muerto en el asalto al hotel Las Américas), Elöd Tóásó, Mario Tadic, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, abre una luz de esperanza para encontrar justicia por las violaciones a los derechos humanos que se cometieron, en el afán de probar que existió un grupo terrorista en el país.



“Nuestra demanda se admitió porque enviamos pruebas contundentes”, aseguró Mendoza y agregó que esta acción acabó con las especulaciones sobre lo que sucedería.



Para Guedes la demanda les “movió el piso a las autoridades gubernamentales” y precisó que la prueba más contundente, son las imágenes difundidas a finales de abril de 2009, cuando él y Mendoza llegaban a La Paz enmanillados, con los ojos y la boca tapados con cinta adhesiva, y ‘doblados’ en el maletero de dos vagonetas.



Aquella vez el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, ahora de la Presidencia, pidió una explicación de esta acción, pero no se sancionó a nadie.



Además de esto, hay al menos tres personas que aseguran que existen fotografías y grabaciones de la supuesta ejecución extrajudicial realizada en contra de Michael Dwyer, como lo refirió Elöd Tóásó durante el juicio, aunque luego descalificó él mismo esta versión para conseguir un acuerdo con el Gobierno y ser liberado del proceso.