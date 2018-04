Cumbre de las Américas ratifica el veto al régimen de Maduro



El gran ausente en la VIII Cumbre de las Américas, Venezuela, protagonizó los discursos de los gobernantes presentes en esta cita continental, con una mayoritaria condena a su régimen, que vio reforzado su aislamiento internacional.



Venezuela fue el único país ausente en este trienal foro presidencial conformado por los 35 países del continente, al no ser invitado su jefe del Estado, Nicolás Maduro, por la nación anfitriona, Perú.



“Seremos implacables con el régimen opresor de Venezuela”, dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, e insistió en que su gobierno no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el próximo mayo por el régimen que lidera Maduro.



“La crisis social y económica (en Venezuela) se agrava cada día más, lo que paradójicamente le ha servido al gobierno para reprimir a la población civil cada día más”, consideró Santos.



“Colombia es el país que más sufre la desesperada situación que atraviesan los venezolanos. Por eso somos los más interesados en que en nuestra hermana nación se restablezca la democracia”, agregó.



El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, denunció la violación de derechos humanos en Venezuela, a su criterio “completamente inaceptable”, y exhortó al resto de países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a trabajar juntos para restaurar la democracia en ese país. “No podemos mirar a otro lado, donde hay un proceso político sin garantías mínimas. Vamos a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo, porque no es elección democrática”, explicó el presidente de Argentina, Mauricio Macri.



El gobernante argentino expresó además su preocupación por la crisis humanitaria en Venezuela, donde “millones son obligados a dejar su tierra, y diariamente sufren de carencias de alimentos y servicios básicos”.



El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reclamó al gobierno de Venezuela que “se reencuentre con el camino de la democracia” y que reconozca la crisis humanitaria que “está condenando al hambre y la muerte” a muchos ciudadanos de ese país.



El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, le agradeció personalmente al presidente peruano Martín Vizcarra, la “fuerte” posición adoptada por Lima contra el Gobierno de Nicolás Maduro y prometió que Washington seguirá presionando política y económicamente a Caracas.



“Gracias por su fuerte postura ante la tiranía y crisis humanitaria que es Venezuela”, dijo Pence a Vizcarra.



Ante una pregunta directa de Efe sobre si Washington reconocería un resultado electoral en las elecciones del próximo mayo en Venezuela, Pence se limitó a mover los labios para mostrar un categórico “no”.



El presidente de México, Enrique Peña Nieto, pidió el “restablecimiento de la democracia” en Venezuela y confió en que se pueda conseguir por medios pacíficos.



El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, que recientemente retiró a su embajador en Caracas y anuncio que no reconocerá los resultados de las elecciones en mayo, condenó el “el debilitamiento de la democracia” en Venezuela y denunció el éxodo masivo de ciudadanos de ese país.



“La democracia es uno de los pilares de nuestra integración”, recordó el presidente de Brasil, Michel Temer, que pidió una salida democrática a la situación de Venezuela con el respaldo del Grupo de Lima (formado por 12 países latinoamericanos, los más críticos de la región hacia el régimen de Maduro) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).



Únicamente, y como era previsible, Cuba y Bolivia se desmarcaron en términos idénticos del mayoritario rechazo al régimen venezolano.



El jefe de la diplomacia cubana, Bruno Rodríguez, deploró la exclusión del presidente venezolano de la cumbre limeña y lo que calificó de “afrenta a todos los pueblos de América y retroceso histórico impuesto por" EE.UU.



“Como la voz de Venezuela estamos aquí para defender su libre determinación”, dijo Rodríguez, quien deseó a ese país, principal aliado de Cuba en la región, “éxitos” en las elecciones presidenciales de mayo.



La mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la Cumbre realizaron un llamado para evitar una escalada de violencia en Siria tras el ataque ejecutado el viernes por Estados Unidos con la colaboración del Reino Unido y Francia.



Maduro reitera denuncia de sabotaje de comicios y dice que Cumbre fracasó



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró la denuncia de sabotaje a las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo, en las que aspira a la reelección, y aseguró que la Cumbre de las Américas, celebrada en Perú y de la que se le retiró la invitación, fue un “total fracaso”.



Ante miles de simpatizantes que marcharon contra la “agresión imperial” de Estados Unidos, Maduro dijo en Caracas que hay un “plan internacional” para “sabotear” las elecciones de mayo y aseguró que en los próximos días mostrará las pruebas “contundentes” del mismo.



Maduro, que no ofreció más detalles de su denuncia, señaló algo similar en febrero pasado cuando dijo que EE.UU. y sus “oligarquías aliadas en el continente”, como “Bogotá”, querían imponerle a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que no participará en los comicios, la “línea” del “sabotaje” para las elecciones.



El mandatario pidió, en transmisión obligatoria de radio y televisión, a la población venezolana ganar “la batalla de la paz y de la participación electoral para el 20 de mayo".



“Yo vengo a invitarlos a ustedes con la bendición de Dios a transitar este camino de verdad, de justicia, de paz hacia la prosperidad de todos y de todas. Se los digo, lo digo y lo lograremos: el próximo domingo 20 de mayo llueva, truene o relampaguee en Venezuela habrá elecciones presidenciales”, remarcó.



Solicitó a sus simpatizantes que “por encima de la guerra económica que hacen y harán en las próximas semanas” salgan a votar el 20 de mayo.



Comprometen lucha contra la corrupción



Los mandatarios participantes en la VIII Cumbre de las Américas, en Lima, acordaron proclamar por aclamación el Compromiso de Lima, centrado en un pronunciamiento contra la corrupción en la región.



La decisión fue aprobada ayer a pedido del presidente de Perú, Martín Vizcarra, durante la apertura de actividades de la sesión plenaria de la Cumbre, que se celebró en el Centro de Convenciones de Lima.



Antes de hacer este pedido, Vizcarra solicitó a los países de América que establezcan una “alianza regional contra la corrupción” y que se alcancen “soluciones concretas” para luchar contra este problema, así como para “avanzar hacia una democracia de calidad que garantice el desarrollo de los ciudadanos”.



El gobernante aseguró que Perú “asumió el reto de luchar frontalmente contra la corrupción” y recordó que en los meses previos a la cumbre “lideró el proceso de consultas entre los estados de la región, la sociedad civil, los parlamentos, pueblos indígenas y jóvenes para hacer las reformas necesarias para fortalecer la lucha anticorrupción”.



EEUU se ofrece para organizar próxima cumbre



El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció que su país se ofrece como anfitrión de IX Cumbre de las Américas, que se realizará en 2021.



Pence realizó el ofrecimiento durante su comparecencia ante el plenario de la VIII Cumbre de las Américas, que se clausuró ayer en Perú ante los representantes de los 34 países que asistieron a la reunión, entre ellos 18 jefes de Estado y de Gobierno.



“Queremos anunciar hoy (por ayer) que para dentro de tres años, en 2021, pediremos organizar la IX Cumbre. Veremos si lo hacemos tan bien como Perú”, señaló un sonriente Pence ante los líderes del continente.



Estados Unidos fue el único país que de momento se postuló para recibir la próxima reunión de los mandatarios continentales, un evento que se realiza cada tres años y que precisamente arrancó en 1994 con un encuentro en Miami.