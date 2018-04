Evo Morales: EE.UU. es la principal amenaza contra la paz, la democracia y la libertad



14/04/2018 - 19:35:46

RT.- En el marco de la VIII Cumbre de las Américas que se celebra en Lima (Perú), el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha calificado a Estados Unidos como el mayor peligro para la paz y la estabilidad mundial y ha instado a ese país a cambiar radicalmente sus políticas respecto a América Latina.



"La principal amenaza contra la libertad, contra la democracia, contra la Madre Tierra y contra el multilateralismo es EE.UU.": "No tengo miedo de decirlo de frente y abiertamente", ha declarado el mandatario boliviano este sábado durante la sesión plenaria de ese encuentro.



Morales también ha condenado al "imperio estadounidense" por los acontecimientos actuales en Siria y su política hacia Cuba, México y Venezuela.



Además de abordar la demanda boliviana de acceso soberano al mar, ese mandatario ha afirmado que las sanciones norteamericanas contra Caracas no tienen lugar y ha condenado las amenazas de invasión estadounidenses a Venezuela. Asimismo, ha instado a Washington a que ponga fin al bloqueo comercial contra Cuba y a devolver la base de Guantánamo a La Habana.



"América Latina no es patio trasero de nadie", ha acotado Morales, para añadir un llamado de "lucha contra el imperialismo", debido a que "no son tiempos de muros, sino de puentes de entendimiento; no son tiempos de invasión, sino de integración".