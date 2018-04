Consejo de Seguridad de la ONU rechaza resolución rusa que condena ataque en Siria



14/04/2018 - 19:29:55

El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó una resolución presentada por Rusia para condenar el ataque lanzado en las últimas horas contra Siria por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia.



Rusia convocó a una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad tras las acciones militares contra Siria para demandar que se detenga de forma inmediata la agresión contra ese país.



El borrador de la resolución consideraba que el ataque representa una violación del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas y pedía a las tres naciones que eviten en el futuro el uso de la fuerza contra el régimen sirio.



El texto también expresaba la "grave preocupación" por la "agresión" contra la soberanía territorial de Siria e instaba a la comunidad internacional para permitir los trabajos de un equipo de expertos que llegó a ese país para investigar denuncias sobre el supuesto uso de armas químicas el pasado 7 de abril.



El documento sólo logró el apoyo de tres representantes del consejo (Rusia, Bolivia y China) y cuatro se abstuvieron (Perú, Kazajistán, Etiopía y Guinea Ecuatorial).



Votaron en contra los otros ocho integrantes del consejo (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suecia, Costa de Marfil, Kuwait, Holanda y Polonia), por lo que no obtuvo el mínimo de nueve votos necesarios para que fuera aprobada la resolución.



Entre los que dieron a conocer su posición se encontraba el representante de Suecia, Olof Skoog, quien dijo que su país había votado en contra al considerar que el texto "no estaba equilibrado" y no atendía las principales preocupaciones de su país.



La votación se llevó a cabo en la parte final de una reunión del Consejo de Seguridad convocada de urgencia para analizar la situación en Siria tras el ataque de las últimas horas realizado por Estados Unidos y sus aliados.



El embajador ruso, Vasili Nebenzia, cuyo país pidió la convocatoria de esta reunión, anticipó su intención de llevar al consejo este proyecto de resolución, que tenía muy escasas posibilidades de que fuera aprobado.



En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el representante boliviano, Sacha Llorenti, dijo que Estados Unidos se convierte en el investigador, se convierte en el juez, y se convierte en el verdugo.



"Donde está la investigación que permite determinar objetivamente quién es el responsable de esos ataques, esa es una violación gravísima al derecho internacional", subrayó en su intervención.



Recordó que en esa misma sala se dijo que había armas de destrucción masiva en Irak, que motivó una invasión, que ha dejado 1 millón de muertos



"Estamos aquí para defender al multilateralismo, hemos acordado que la carta de las naciones unidas debe ser respetada y esta carta prohíbe las acciones unilaterales", urgió.