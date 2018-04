EE.UU. anuncia más ayuda para refugiados venezolanos



14/04/2018 - 11:28:11

VOA.- Estados Unidos anunció un paquete de ayuda humanitaria adicional por casi 16 millones de dólares para los refugiados venezolanos en las Américas. La noticia se dió a conocer este 14 de abril en el marco de la VIII Cumbre de las Américas en Lima, Perú.



El vicepresidente Mike Pence, hizo el anuncio el viernes durante una reunión con líderes opositores venezolanos en el exilio: David Smolansky, ex alcalde del municipio El Hatillo; Carlos Vecchio, lider del partido Voluntad Popular; Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional; y Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas.



La reunión tuvo lugar en la residencia del embajador de EE.UU. en Perú, Krishna Urs, con el objetivo de hablar sobre el compromiso de la administración Trump para restaurar la democracia en Venezuela.



Eddy Acevedo, representante de USAID, explicó que la ayuda humanitaria prometida para los refugiados venezolanos "es la suma mas grande que EE.UU. ha anunciado en los ultimos años",



En el encuentro con el vicepresidente Pence, el dirigente de Voluntad Popular, Carlos Vecchio a EE.UU. y a la comunidad internacional que no se reconozcan los resultados de las elecciones en Venezuela.



"Nuestros partidos políticos han sido proscritos. Los principales candidatos de la oposición están en el exilio o en la cárcel, o han sido descalificados políticamente y no tenemos observadores internacionales calificados. De modo que pedimos que la comunidad internacional no reconozca estas elecciones", afirmó Vecchio.



Señaló que por esa razón, la oposición no está participando en las próximas elecciones del 20 de mayo. "Para nosotros sería muy importante destacar ese punto durante esta Cumbre de las Américas, transmitir a la comunidad internacional que no debería haber unas elecciones que no sean reconocidas internacionalmente", señaló.



Con apoyo de la Casa Blanca, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ha sido excluido de la Cumbre por sus planes de celebrar la elección presidencial que la oposición está boicoteando y que muchos gobiernos extranjeros consideran una farsa.



En la reunión con los opositores venezolanos, el vicepresidente Pence también expresó su preocupación por Leopoldo López, el líder co-fundador de Voluntad Popular, que se encuentra bajo arresto domiciliario desde julio de 2017. ¿Cómo está, cómo se encuentra?, preguntó.



"Están pasando por momentos muy difíciles como todos los venezolanos. Tienen muchos militares rodeando su casa", explicó Vecchio.



Pence sustituye al presidente Donald Trump después de que el presidente se retiró de su primera visita planeada a América Latina para administrar la respuesta estadounidense a un aparente ataque con armas químicas contra civiles en Siria.



El ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma dijo al vicepresidente estadounidense que Venezuela no es una democracia fallida sino una narcodemocracia y por eso se necesitan más sanciones de EE.UU. y de la comunidad internacional.



Pence sugirió que EE.UU. buscaría más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro e hizo un llamado a la comunidad internacional para adopten medidas similares.



"Queremos que un mensaje sea claro: estamos con el pueblo de Venezuela"", enfatizó el vicepresidente, que calificó al gobierno de Maduro como una "dictadura" y dijo que la administración Trump seguirá presionando duramente contra los líderes del país sudamericano.



"Estados Unidos y nuestros aliados, creo, están preparados para hacer mucho más", dijo Pence, acusando a Maduro de "rechazar la ayuda humanitaria para Venezuela"". Dijo que Estados Unidos presionaría por "sanciones adicionales, aislamiento adicional y presión diplomática adicional _ comenzando en nuestro hemisferio pero a través del mundo en general"".



EE.UU. ha sancionado a Maduro y a decenas de altos funcionarios, acusando al país de abusos contra los derechos humanos y de encaminarse hacia una dictadura.



La administración Trump está considerando imponer un embargo petrolero a Venezuela, mientras que Panamá dijo recientemente que buscaría sanciones propias -la primera nación latinoamericana hacerlo- al poner en la lista negra a decenas de funcionarios venezolanos que hacen negocios en el país centroamericano.



Horas antes de la reunión del vicepresidente y los líderes opositores venezolanos en Lima, un funcionario en la Casa Blanca dijo que la administración Trump está comprometida a trabajar con los países de la región para lograr la paz y la estabilidad en el Hemisferio Occidental, y pidió la unidad para que los actores no democráticos de la región rindan cuentas por sus acciones.



El Subsecretario en funciones del Departamento de Estado, Francisco Palmieri, y el Administrador de USAID Mark Green participaron en el encuentro.



Reunión con Peña Nieto



La Casa Blanca informó que el vicepresidente Pence se reunirá el sábado con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien todavía no se ha reunido con el presidente Donald Trump por las tensiones entre sus gobiernos relacionadas con el muro que Trump ha prometido construir a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.



La reunión de Pence con Peña Nieto sigue a los llamados de Trump para enviar tropas de la Guardia Nacional a la frontera, lo cual ha agregado más tensiones a la relación bilateral en momentos que EE.UU., México y Canadá, trabajan para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.​