Henry Salinas asume con deseo de título



14/04/2018 - 09:51:08

El Diario.- The Strongest tiene nuevo presidente. De acuerdo a estatutos, ayer fue posesionado como el nuevo titular atigrado, Henry Salinas, quien asumirá el timón que deja César Salinas, quien desde el martes es el nuevo presidente de la Federación Boliviana de Fútbol.



En acto especial realizado anoche en el Complejo Rafael Mendoza Castellón, Salinas fue ministrado por el presidente saliente.



“Se ha hecho un buen trabajo administrativo y futbolístico, queremos darle continuidad a ese trabajo responsable que llevó adelante el presidente saliente, César Salinas, lo vamos a hacer y mejorar, porque queremos implementar nuevos proyectos, todo será por el bien de la institución”, remarcó el nuevo titular atigrado.



Salinas se mostró feliz por la designación de su persona como nuevo presidente, “feliz por la confianza, se que tengo el respaldo del directorio y que vamos a proseguir con la senda que nos han dejado, contamos con un buen plantel, más adelante veremos si es necesario hacer algunos cambios o no”, dijo a tiempo de manifestar de que se reunirá con el entrenador César Farías para ver si es que se necesita hacer algunos ajustes o no.



“Estaremos contentos de poder atender sus solicitudes”, dijo el dirigente recién posesionado. Una vez que retorne el primer plantel de Santa Cruz, dijo que se presentará ante los jugadores. “No necesito desearles suerte, se que van a ganar y hablaremos con ellos a su retorno”, enmarcó el flamante titular atigrado. Además recalcó de que no había por qué preocuparse, porque se seguirá la línea del anterior presidente, de mantener todo al día y sin ningún tipo de deudas. “Hay el compromiso de mi persona y de todo el directorio para que esto se mantenga, que los jugadores, hinchadas, socios, no se preocupen porque se tendrá todo el día”, puntualizó. También se mostró optimista en torno a los objetivos deportivos, “mi meta es sacar un título con The Strongest, se que lo vamos a hacer”.



El titular atigrado también dijo que César Salinas se comprometió a seguir aportando al club, “por eso hay tranquilidad, además que también habrá aporte propio”.



FARÍAS



Por otro lado, quiso poner énfasis en torno a la situación de César Farías, “el tiene contrato con la entidad hasta fin de año, se va a quedar, quisiéramos que se quede más tiempo”. Con la confianza depositada en el venezolano, el directorio quiere cantar victoria desde hoy, cuando se enfrente a Royal Pari en Santa Cruz.



CONTADOR Y EMPRESARIO DE TRANSPORTES



De profesión contador público, el nuevo presidente atigrado, comentó ayer algunas de las actividades que realizado, porque además es empresario de transportes, su principal rubro. Salinas agregó que también cuenta con otros negocios, “soy muy emprendedor, desde muy joven hice mis negocios, espero aportar con mi juventud y experiencia empresarial a este proyecto”, expresó el nuevo presidente atigrado, quien tiene 41 años.