La Academia presentará tres variantes frente a los canarios



14/04/2018 - 09:50:06

Página Siete- Bolívar tendrás tres variantes en su onceno para recibir mañana a Destroyers por la fecha 12 del torneo Apertura de la División Profesional. Leonel Morales, Diego Bejarano y Damián Lizio serán las modificaciones que presentará el técnico Vinícius Eutrópio, en comparación al último partido que le ganó a The Strongest por 3-0.





Bejarano reemplazará por la banda derecha a Edemir Rodríguez luego de superar un problema en el abductor de la pierna derecha que lo dejo sin jugar el clásico ante su exequipo.





Morales ocupará un lugar por el lateral izquierdo en sustitución de Luis Alberto Gutiérrez que ya no jugará hasta medio año por una operación en uno de los dedos de su pie derecho.





La última sustitución es la de Lizio que ingresará por William Ferreira, quien tiene una sobrecarga muscular y ayer trabajo de forma diferenciada. Si el charrúa no logra recuperarse, Lizio es candidato a estar en el medioterreno de los académicos.





Una sesión futbolística por espacio de 25 minutos le permitió al entrenador definir el equipo que estará conformado de la siguiente manera: Romel Quiñónez, en el arco, Bejarano, Ronald Raldes, Pablo Pedraza y Morales, en el sector defensivo; Leonel Justiniano, Erwin Saavedra y Juan Carlos Arce que será el enganche; Damián Lizio por derecha, Juan Miguel Callejón por izquierda y Marcos Riquelme en el ataque.





Durante el entrenamiento, se observó que Martín Smedberg es otra de la posibilidades que maneja Eutrópio para la conformación. El sueco boliviano alternó con Lizio en el onceno que maneja el entrenador y puede ser una variante importante para el segundo tiempo.



El DT Vinícius confirmó que los jugadores Pedro Azogue y Mauricio Prieto tendrán mañana minutos de juego en el compromiso frente a los canarios. Azogue está totalmente recuperado de la luxación que tuvo en la clavícula y que lo marginó del equipo por más de dos meses.





En el caso de Prieto, el uruguayo tiene cuatro amarillas y es posible que busque la quinta para “limpiar” los cartones en esta fase y partir de cero en los cuartos de final.





Baja sentida





Por otra parte se confirmó la baja de Luis Gutiérrez por tres meses. El zaguero será operado el próximo miércoles, en Buenos Aires, del quinto metatarsiano del pie derecho. “El dolor ya era inaguantable y decidimos con el cuerpo técnico y el doctor hacer la cirugía. Espero volver pronto, hare sesiones dobles de fisioterapia”, contó.



“La cancha de Tembladerani es pequeña”





El director técnico de los celestes, Vinícius Eutrópio, admitió ayer que el estadio de Tembladerani es más pequeño y el gramado que tiene no se compara, por ejemplo, al que cuenta el Siles.





Los celestes recibirán mañana a Destroyers en su reducto, ante la imposibilidad de usar el principal campo deportivo del país.





“Vamos a jugar con un rival duro y con jugadores de gran técnica. El partido se cambió para jugarlo en Tembladerani, donde tenemos una cancha más pequeña y será más difícil; además el pasto no es tan bueno como el del estadio Siles, pero nosotros tenemos que intentar mantener nuestro juego, con posesión de balón y presionando al equipo visitante. Para nosotros será un gran desafío”, subrayó.





La Academia jugó el año pasado tres partidos en Tembladerani con dos triunfos: ante Real Potosí y Petrolero; pero el otro juego cayó ante la “U”.





Pese a que la dirigencia celeste confirmó en un principio que el compromiso de mañana se iba a jugar desde las 15:00, la dirigencia de Destroyers comunicó que no iba a poder presentarse en ese horario ya que tenía otra planificación para llegar a La Paz, razón por la cual se confirmó el juego para las 16:00.





Al lance sólo ingresarán 5.500 abonados.