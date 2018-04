Jugadores de Blooming ingresaron en paro



14/04/2018 - 09:48:41

Diez.- Pese a la racha de seis partidos sin derrota los problemas en Blooming no se detienen. Los jugadores decidieron ingresar en paro este viernes, ante el incumplimiento de la dirigencia con el pago del sueldo de febrero, más el premio por la clasificación a la Copa Sudamericana –también les deben marzo-. El presidente del club, Juan Jordán, les pidió que esperen hasta el próximo jueves, pero los futbolistas quieren el 50% de uno de los dos salarios adeudados para retornar al trabajo.



Esta jornada fue anormal. La conferencia, habitual, de los futbolistas que estaba programada para las 15:30 no se llevó a cabo. El plantel se reunió con el titular celeste en dos oportunidades, pero no salió humo blanco y se suspendió el entrenamiento. La academia se alista para recibir a San José el domingo (19:30) en el Tahuichi.



La promesa de los directivos tenía que hacerse realidad después del partido contra el brasileño Bahía (1-0), el pasado miércoles, pero no se cumplió. Les solicitaron un nuevo plazo hasta el jueves, pero los futbolistas piden un porcentaje para volver a entrenarse. Se conoció que hay jugadores que también no han cobrado el sueldo completo del mes de enero.



En las últimas dos semanas, es la segunda vez que la academia cruceña ingresa en huelga. El 30 de marzo (dos días antes del clásico) no trabajaron reclamando el 30% del salario de enero. La presión dio resultados, los jugadores cobraron el mismo día del partido ante Oriente y todo volvió a la normalidad. Blooming, con 17 puntos, marcha segundo del grupo B del Apertura.