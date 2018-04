Oriente quiere sumar en Sucre



14/04/2018 - 09:47:20

El Día.- Asegurar la clasificación a la segunda ronda depende netamente de Oriente Petrolero, que enfrentará a un Universitario de Sucre (17:15) lleno de problemas por falta de pago a sus jugadores. La novedad en los verdolagas es la pareja de centrales que estará en vez de los sancionados Luis Haquín y Jorge Paredes compuesta por José Vargas y Gustavo Olguín. En tanto el equipo capitalino anunció que se presentará al partido pese a que no han entrenado ni han arreglado con la dirigencia.



Una nueva muralla que se levanta. Las ausencias obligadas de Haquín y Paredes hicieron mover las piezas al técnico Néstor Clausen y se decidió por Olguín y Vargas, descartando al ya recuperado Abraham Cabrera. El defensa Vargas ya sabe de partidos profesionales con los refineros, puesto que debutó el pasado 18 de marzo contra Guabirá. El capitán y uruguayo Marcel Román sufrió un golpe que le causó una molestia, no obstante, solo fue un susto y estará en esta jornada ante los capitalinos. Otro que retorna es el venezolano José Alí Meza.



"Nos estamos preparando de la mejor manera para que haya más porcentaje de ganar los tres puntos. De conseguir esta victoria nos aseguramos casi el 100% a la siguiente instancia de finales", dijo Rodrigo Rodríguez.



Se la juegan por el equipo. “Gran parte no ha aceptado la propuesta de los dirigentes. Sin duda, nos presentaremos, eso está decidido. Lo único que queremos es pensar en entrenar y jugar", afirmó Marcos Andia, capitán de la U. Los doctos no entrenan desde hace dos días por falta de pagos y están en paro.