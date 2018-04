Fallo contra Edward Zenteno no llega y estará ante Aurora

14/04/2018 - 09:45:51

Los Tiempos.- El capitán de Wilstermann, Edward Zenteno, podrá ser tomado en cuenta mañana (15:00) por el entrenador Álvaro Peña para el encuentro clásico ante Aurora, en cotejo correspondiente a la fecha 12 del certamen Apertura 2018.



Hasta las 19:00 de ayer, ni en la oficinas de Wilstermann ni en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) llegó alguna correspondencia de la Conmebol sobre el caso del jugador valluno, quien el 14 de febrero, en el partido ante Vasco da Gama por Copa Libertadores, tuvo un resultado analítico adverso, por ingerir un producto que contiene ingenamina, tras someterse a una prueba antidoping.



Además, el futbolista fue a declarar hasta Asunción ante la Unidad Disciplinaria, acompañado por los médicos Luis Montaño (Wilstermann) y Fabián Pacheco (Selección Nacional).



Pese al resultado de la prueba A, Zenteno pudo actuar sin problemas ante Guabirá y Oriente Petrolero, siendo que mañana tampoco será la excepción.



Además, las notificaciones de la Conmebol se hacen de lunes a viernes, considerando que en la sede establecida en Asunción no se trabaja el fin de semana. Por lo tanto, el fallo será esperado desde el lunes o cuando la Unidad Disciplinaria se reúna.



Sin Cristhian Machado, quien cumple un partido de suspensión por acumulación de cinco cartulinas amarillas, el Aviador contará con su mejor elemento disponible.



El equipo



Ya con la posibilidad de poder contar con Zenteno en el once inicial, Peña ratificó al equipo que enfrentará mañana al Equipo del Pueblo.



De no existir mayores novedades, el Rojo formará con: Arnaldo Giménez; Alejandro Meleán, Edward Zenteno, Álex da Silva, Juan Pablo Aponte; Fernando Saucedo, Jorge Ortiz, Serginho, Cristian Chávez, Gabriel Ríos; Gilbert Álvarez completará el once ideal de Peña.



Wilstermann cerrará prácticas hoy en su complejo de la laguna Alalay.







DIRIGENCIA RECONOCE A HINCHA



La directiva del club Aviador, a la cabeza de Gróver Vargas, tuvo ayer un gran gesto con una fiel seguidora de la divisa aviadora, Justina Espinoza viuda de Rocha, que fue beneficiada con un carné de socio vitalicio para entrar de forma gratuita a todos los partidos de Wilstermann.



Según la certificación especial y el carné de socio entregados, se reconoce al apoyo incondicional a doña Justina, quien no se pierde desde hace muchos años un cotejo de su elenco, incluso durante el descenso de categoría de 2010 y que se extendió hasta el 2012. Además, la fiel seguidora de Wilstermann acompañó al equipo en diferentes viajes que realizó a otras ciudades.