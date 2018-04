Diario Uno reafirma que Bolivia no integra el Dakar

14/04/2018 - 09:44:08

Opinión.- Desde Argentina, crece la versión de que Bolivia no será parte del Rally Dakar 2019, algo que, si se concreta pondría fin a los cinco años seguidos en los que la nación acogió a los pilotos de mayor renombre internacional.



El sitio digital de Diario Uno enfatizó en uno de los párrafos de su nota: “Lo único que hasta ahora está confirmado es que Bolivia no formará parte del recorrido del año próximo porque en las últimas dos ediciones los problemas climáticos, sumados a la altura, no solo pusieron en riesgo a los pilotos, sino que además inundaron campamentos y obligaron a la suspensión de varias etapas”.



También crece el rumor de que el posible trayecto comprendería a Chile, Argentina y Perú.



Y es que, además del aspecto ligado a lo ambiental, cuando el Dakar pasó por Bolivia en enero, la Amaury Sport Organisation (ASO) tomó nota de los problemas sociales.



Desde Bolivia, la postura es de “serenidad”. Se aguarda una reunión con la entidad organizadora.



Si se concreta esta posibilidad será un golpe duro para el país, que en las dos últimas ediciones (2017 y 2018) fue protagonista de la carrera al tener entre cuatro y cinco etapas, además de la jornada de descanso.



El medio argentino también recalcó que el cordobés David Eli, representante de la ASO, declaró que su nación no está descartada de la carrera.



“La presencia argentina en 2019 contempla tres o cuatro etapas en el norte del país y el día de descanso”, indicó Eli, quien la semana pasada se habría reunido con gente de la ASO, entre ellos, el director Etienne Lavigne.



En un principio se especulaba que Argentina, nación que albergó la carrera más peligrosa del mundo en todas sus ediciones por territorio sudamericano, 10 en total, descartó el Dakar porque se enfocaba en recibir una fecha del Campeonato Mundial de Fórmula Uno en 2020 y ello demandaría, al menos, 15 millones de dólares.



Este país sería el punto intermedio, pues en Chile se colocaría la largada y Perú tendría la meta.



Otro aspecto importante que señaló Eli es que Ecuador no fue considerado en el trayecto para el 2019, pues se especulaba que sería la meta.