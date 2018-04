Piden investigar compra de equipos para Telesalud



14/04/2018 - 09:36:12

Los Tiempos.- El asambleísta departamental Mario Orellana pidió en noviembre de 2017 que el Ministerio de Justicia y Transparencia investigue la compra de software de telemedicina para el programa Telesalud, en 2014, por 93,2 millones de bolivianos.



Explicó que pidió investigar la compra que se realizó al médico E. T. C., quien intervino quirúrgicamente al presidente Evo Morales, a través de la empresa ITTI Bolivia S.A..



Orellana indicó que presuntamente la adjudicación no cumplió los requisitos establecidos en el Documento Base de Contratación (DBC), y la Licitación Pública de 2014, CUCE: 14-0046-00-439591-1.

Boletín de noticias

Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo.

Suscríbase ahora



Precisó que, tres meses antes de lanzarse la licitación, el médico y su empresa se dedicaban a la venta de productos médicos y luego se adecuaron. “Esta empresa tenía el don de la adivinación, como en el caso de las mochilas”, ironizó.



A eso se suma que, para adjudicarse la venta, la empresa debía tener un mínimo de tres años de experiencia, pero sólo tenía meses.



Además, tenía que contar con un mínimo de tres años de experiencia en la comercialización, distribución y puesta en marcha de los equipos, en este caso el software específico de Telemedicina.



Orellana expresó que la empresa ITTI Bolivia, el 26 de septiembre de 2013, mediante acta de junta extraordinaria de accionistas (registrada en Fundempresa), procede a ampliar su objeto de sociedad, “convenientemente”, con el objeto social preciso y requerido para presentarse en enero de 2014 a la licitación. Cuando se publica el DBC, esta empresa sólo contaba con el objeto comercial necesario, pero sin experiencia alguna.



Pero, además, ITTI Bolivia es un revendedor y distribuidor de los productos de la empresa ADM Global Telemedicine INC., en ningún momento le otorga la calidad de representante legal en Bolivia. Los productos que vende la empresa americana ADM Global Telemedicine INC son los que revende ITTI Bolivia, sin experiencia alguna, al Ministerio de Salud.



Orellana explicó que todo esto genera susceptibilidad sobre la transparencia, posible direccionamiento y favorecimiento dentro de la licitación para que la empresa ITTI Bolivia se adjudique la venta de equipos y software para la Telemedicina.



El Documento Base de Contratación CUCE: 14-0046-00-439591-1-1 de fecha 21 de enero de 2104, certifica que se presentaron diversas empresas proponentes interesadas en participar.



ITTI Bolivia son revendedores en Bolivia de la empresa americana ADM Global Telemedicine desde octubre de 2012, pero en el acta se certifica también la presencia del representante de la empresa ADM Global Telemedicine, de nombre Jorge Valverde, quien también es socio accionista de la empresa ITTI Bolivia, lo que nos lleva a la siguiente pregunta: por qué un socio de ITTI Bolivia simula ser representante de la empresa ADM Global Telemedicine, siendo que tiene plena conciencia de que no lo es. Este hecho también debe investigarse y qué lo motivo, dijo.



El contrato que se encuentra en el DBC, en su cláusula vigesimoprimera, establece que en el caso que el proveedor deba realizar importaciones expresas deberá acreditar ser “Representante Legal en Bolivia del fabricante”, personería jurídica de la que carece la empresa ITTI Bolivia.







EMPRESA SIN EXPERIENCIA



El asambleísta Mario Orellana dijo que cuando se apersonó a las oficinas de Telesalud Cochabamba, le explicaron que técnicos de Estados Unidos, de la empresa ADM Global Telemedicine INC., fueron los que llegaron a Bolivia a capacitar sobre el funcionamiento de los equipos y software.



Orellana explicó que no tiene sentido que el Ministerio de Salud, en una Licitación Internacional, hubiera adquirido o contratado a un revendedor boliviano, quien por lógica cobró al Estado mucho más, cuando por un principio de economía se debió comprar directamente al fabricante.