Investigan medidas de seguridad en teleferico



14/04/2018 - 09:35:02

El Diario.- La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) considera que la muerte de Javier Orozco en la estación de la línea blanca del teleférico fue un hecho fortuito, las investigaciones efectuadas a la fecha no revelan la existencia de mano criminal. Entretanto, el fiscal a cargo del caso, Tomás Choque, dispone indagar sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad en esa infraestructura.



“No se ve mano criminal en el hecho. El golpe en la cabeza del Dr. Javier Orozco por la cabina del teleférico pareciera ser fortuito, las imágenes verificadas hasta el momento muestran que no fue premeditado”, señaló el Director de la Felcc en La Paz.



A fin de esclarecer el hecho y determinar la continuidad, o no de las investigaciones, el fiscal Choque instruyó verificar las condiciones de seguridad para los usuarios en las instalaciones del teleférico, entre éstas la señalética y la falta de dispositivos para las áreas restringidas.



El médico oncólogo, Javier Orozco, falleció en la estación de la línea blanca del servicio de transporte por cable de “Mi Teleférico”, ubicada en la plaza Villarroel, tras ser golpeado en la cabeza por una de las cabinas, lo que ocasionó que cayera de una altura de al menos cuatro metros.



Los primeros informe policiales, así como imágenes captadas por las cámaras de seguridad en esas instalaciones, difundidas por la televisora Red Uno, muestran que el infortunado médico ingresó a la estación del teleférico por las jardineras, un área restringida al libre acceso.



VARIOS EXÁMENES



El Director de la Felcc señaló la realización de varias investigaciones que determinen la pertinencia de continuar con el caso, considerando que técnicamente no existió mano criminal. “La fiscalía determinará si la investigación es rechazada o prosigue el caso”, apuntó.



En declaraciones a la Red Uno, el fiscal Choque señaló que se realizan las respectivas verificaciones en el lugar donde sucedió el hecho, al promediar las 14:20 horas del pasado martes, lugar donde se indagan las condiciones de seguridad en el servicio, además de solicitar las imágenes de la cámara de seguridad. “Esa situación se va poder establecer en la etapa investigativa”, afirmó el representante del Ministerio Público.



No obstante, el jefe de la División Homicidios de la Felcc, capitán René Tambo, señaló que de manera preliminar la causa de investigación fue abierta bajo la tipificación de presunto homicidio.



Sobre este aspecto, Tambo aclaró que será el Ministerio Público la instancia que calificará el hecho sobre la base de los resultados de las investigaciones, a cuyo efecto será convocado personal de la empresa “Mi Teleférico” y familiares del fallecido para que presten sus declaraciones informativas y así determinar la prosecución del caso o la suspensión de las investigaciones.