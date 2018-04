El explosivo que mató a ocho personas en Huanuni no fue dinamita

14/04/2018 - 09:33:43

La Razón.- “No es dinamita, no es anfo, ni es fanel. Es otro explosivo, porque la volqueta se partió en dos”, dijo René Fábrica, dirigente del sindicato de mineros de Huanuni, después de la explosión del miércoles, que mató a ocho personas e hirió a doce.



“No sabemos qué fue, pero necesitaríamos media carga de dinamita y un saco de anfo para producir ese daño a la volqueta”, agrega Fábrica. El miércoles a las 04.00 un estallido en el nivel 240, cerca de la veta Santa Elena Boca, provocó el referido saldo fatal.



Una comisión de fiscales y peritos que llegaron de La Paz y Cochabamba investiga desde el miércoles las causas de la detonación, no obstante, los mineros tienen su propia teoría.



“Como mineros podemos afirmar que no es dinamita, por la magnitud de la explosión en la volqueta, es un explosivo más superior, si hubiera sido dinamita habríamos sentido el olor que desprende”, dijo a La Razón Javier Guarachi, otro directivo.



La explosión destrozó la tolva de un camión que ingresaba al refugio 100. Al respecto, el ministro de Minería, César Navarro, señaló que las volquetas ingresan solo con trabajadores y retornan con carga mineral, pero no pueden entrar mineros junto con explosivos. Otro personal y en diferente hora lleva el material de riesgo.



Guarachi y Fábrica sospechan que los ladrones de mineral o jukus estarían detrás de la explosión y citan dos episodios.