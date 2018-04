En Bolivia implementan nueva técnica para tratar el cáncer



Página Siete.- Cuando doña Ana María Velazco se enteró que tenía un tumor renal, sufrió una terrible depresión. Ella asegura que fue muy fuerte asimilar esa noticia y más aún que el médico del Hospital Obrero, perteneciente a la Caja Nacional de Salud (CNS), le explicó que debido a ese mal le tenían que sacar un riñón.





“Esa información me ingresó en una depresión. Estaba muy compungida”, dijo la mujer de 62 años.



Pero, hace una semana una pequeña luz de esperanza cambió su vida y su forma de pensar, ya que el médico que la atendía le comentó que un especialista realiza un nuevo tratamiento para ese tipo de tumores, que se está implementando en el país y en el Hospital Obrero por primera vez.





“No lo pensé mucho y en seguida acepté. Toda mi familia me apoyó en la decisión”, expresó doña Ana María, quien ahora se encuentra feliz porque aseguró que no requirió ninguna cirugía para recuperar su salud.





Según el imagenólogo subespecialista en intervencionismo, Alberto Morato, se trata de un nuevo tratamiento que se comenzó a realizar en Bolivia desde hace un mes. El primero se hizo en un paciente de 45 años y el segundo en Ana María, quien el pasado jueves se benefició de ese tratamiento denominado “ablación por microondas”.





“Es una tecnología muy moderna, muy bien controlada. Tiene la capacidad de -a través de punciones- llegar al tumor de forma muy precisa y destruirlo completamente”, dijo Morato.





El especialista explicó que el tratamiento es muy rápido; por lo tanto, no se requiere de anestesia general, sólo local, y tampoco se necesita ingresar a sala de quirófano y hacer algún corte en el paciente.





“El paciente sólo ingresa a sala de tomografía en imagenología, ambiente que debe tener todos los cuidados de asepsia y antisepsia. El tratamiento es muy rápido, ya que el proceso, desde que el paciente se recuesta hasta que termina, dura entre 20 a 30 minutos y en la sala una hora”, describió el galeno.





La Unidad de Radiología Intervencionista cuenta con todos los equipos necesarios para realizar ese y otros tratamientos, como tomógrafos de alta tecnología, ecógrafos muy modernos y equipos de fluoroscopia. Todos estos equipos permiten tener una información anatómica muy precisa y con esa información se permite bloquear los nervios.





“Luego punzamos con la aguja hasta donde está el tumor y lo conectamos al equipo que va a energizar esa aguja, la cual quema y termina destruyendo el tumor por el calor. Ese proceso de ablación dura cinco minutos”, precisó el galeno.





El especialista del Hospital Obrero de la CNS dijo que lo bueno del microondas es que el médico puede definir cuánto del tumor se puede destruir. Puede hacer de uno a ocho centímetros.





Este tratamiento puede ser curativo siempre y cuando el cáncer no sea muy grande ni se disemine.



Se puede aplicar en varios órganos: tiroides, pulmón, hígado, riñones y suprarrenales, aunque aclaró que no se hace en tratamiento en cáncer de cuello uterino. Además, recordó que los principales pacientes son adultos.





El médico sostuvo que Ana María fue beneficiada con este tratamiento, ya que su tumor “pese a que era maligno” sólo medía 1,5 centímetros.





El especialista aseguró que esta tecnología se desarrolló hace tres o cuatro años en Estados Unidos, Europa y Asia. Y ahora llegó al país. “Hemos sido privilegiados como país en toda Latinoamérica en tenerla y más como hospital de un seguro de salud. Incluso nos estamos transformando en un centro de referencia para los países vecinos”.





Destacó también que el tiempo de internación es muy corto, tras la aplicación del método. En algunos casos como en tiroides, el proceso es ambulatorio, pero en otros, como en riñones, el tiempo de internación es de un día.





Ahora doña Ana María aún está internada, pero ella está segura de que el lunes estará con su alta médica y gozando de su familia.