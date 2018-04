Santa Cruz: Albergue para perros y gatos fue inaugurado



14/04/2018 - 09:27:18

El Día.- La jornada de ayer, el alcalde municipal Percy Fernández, inauguró el albergue para canes y felinos, el mismo que está situado en el distrito 6, UV ET-49, el cual tiene 40 jaulas destinadas a perros y 25 para gatos. El objetivo de esta obra es preservar la salud pública, mediante el control de la rabia canina, además de la promoción de la salud y el bienestar de los animales.



Detalles de la obra. La obra tuvo una inversión de Bs 3,5 millones, se encuentra en un área de 7.173,05 m2, mientras que la superficie construida es de 658 m2. Consta de dos plantas en las que se destinan espacios para diferentes servicios: recepción, peluquería, consultorios, laboratorio, quirófano, sala postoperatoria, emergencias, rayos X, área de cuarentena, sala de adopciones, área administrativa, depósito y estacionamiento."El Gobierno Autónomo Municipal del Santa Cruz de la Sierra trabaja permanentemente en la vigilancia activa para controlar focos de rabia y brotes epidemiológicos, tal como sucedió el pasado fin de semana en los distritos municipales 5 y 6, donde se efectuó la vacunación a las mascotas, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Servicio Departamental de Salud", dijo Paúl Cortez, secretario de Salud. Del mismo modo, el Municipio lleva adelante y de manera sostenida, sendos programas de promoción de tenencia responsable y de esterilización de mascotas.



Se quiere evitar la transmisión de enfermedades a las personas. En esta nueva infraestructura, que fue inaugurada ayer, busca evitar la transmisión de enfermedades animales a los seres humanos a través de planes y programas enmarcados en las leyes vigentes y con la promoción de convenios interinstitucionales, que permitan salvaguardar la salud pública. El pasado 15 de febrero, y para garantizar la salud de la población, el Gobierno Municipal declaró: “Emergencia en salud por el crecimiento de la enfermedad zoonótica de rabia canina y felina” en Santa Cruz.



Animalistas no lo ven como una solución. María Leny Arancibia, representante de los Voluntarios en Defensa de los Animales (VEDA), indicó que hasta el momento no se ven obras en favor de los animales.



"Pueden levantar miles de albergues, pero la realidad de los animales en las calles continúan y la única solución que ellos dan es eliminarlos. Se debería empezar a buscar soluciones en beneficio de los animales y no mirarlos como un problema. Varias veces lo hemos dicho que se deberían hacer campañas educativas, de información, además de campañas de esterilización, esas tres cosas deben ir paralelas", dijo Arancibia.



Por su parte Alberto Sánchez, vicepresidente de la Confederación Social Animalista, pidió que este centro no se convierta en un perrera donde se elimine a los animales y se respete el acuerdo de que sea un albergue.