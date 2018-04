Definen las rutas en el puente Killmann que mejorará tránsito



Opinión.- La construcción del puente Killmann concluyó y ultiman detalles en las áreas verdes, pintura e iluminación para su inauguración que se prevé se realice la próxima semana, informó el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, después de una inspección, ayer en horas de la mañana.



La autoridad destacó que la obra permitirá el desfogue vehicular, puesto que se tomó en cuenta rutas estratégicas para la circulación. Explicó que, del este a oeste, se transitará por la plataforma superior del desnivel, en cambio para el cruce de norte a sur se usará el inferior. “El tráfico será en varios sentidos. Se han tomado en cuenta las vías y se contará con la señalización y la iluminación. Ya no habrá la intersección con semáforos que provocaba la congestión”.



Las vías que confluyen con el puente son la Guillermo Urquidi, Alfonso Arce, Beneméritos del Chaco, Juana Azurduy y 6 de Agosto, en las que las movilidades podrán circular con mayor rapidez.



Manifestó que el nudo viario le dará “un toque moderno a la ciudad”, considerando que ese sector es lo primero que observan los viajeros al salir del aeropuerto internacional Jorge Wilstermann. “Es un distribuidor renovado que le cambiará la cara a Cochabamba. Permitirá que el visitante se encuentre con una ciudad moderna y ordenada”.



En noviembre del 2017, el Alcalde, durante una inspección a la obra, dijo que iba a concluirse en marzo de 2018, para que sea entregada antes del inicio de los Juegos Suramericanos y la Feria Internacional de Cochabamba.



La obra será entregada la siguiente semana, aunque no precisó el día. “El distribuidor está a días de su inauguración. La obra civil se terminó”.







ANTECEDENTES La segunda fase de la obra empezó el 10 de octubre de 2017. El municipio determinó cerrar el puente por al menos cinco meses y habilitaron un desvío.



En una inspección en noviembre del año pasado, la obra contaba con un avance del 15 por ciento , y se abrió el paso del puente de este a oeste.



La segunda etapa contempla el emplazamiento de dos puentes y dos túneles subterráneos, uno de ellos tendrá conexión directa con el aeropuerto. Por esa razón, el municipio realizó un trabajo coordinado con los representantes de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) y del Servicio de Aeropuertos Bolivianos (SABSA), tras suscribir un acta de entendimiento.



La obra fue demorada por seis meses al no lograr acuerdos con los responsables de la terminal aérea.



En mayo de 2015, la Empresa Romero (Empro) es la que se adjudicó la construcción de la infraestructura. En ese entonces, la previsión era culminarla en no más de un año.



El proyecto cuenta con dos fases, en ambas se invirtió 37 millones de bolivianos. En la última se destinó cerca de 20 millones de bolivianos.