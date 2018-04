Fiscalía allana empresa que trajo mochilas y pide más documentos



14/04/2018 - 09:22:39

Los Tiempos.- La Fiscalía allanó ayer en Santa Cruz la empresa que compró las mochilas chinas para la Alcaldía de Cochabamba. La misma está conformada por Mane Comp y MSPC, que crearon la Asociación 26 de Febrero, en 2017.



La intervención se realizó al día siguiente del allanamiento a la Secretaría de Desarrollo Humano en Cochabamba. La Policía informó que encontraron mochilas y materiales en mínima cantidad, pero importantes para el caso.



Por otro lado, la Fiscalía conminó ayer a la Alcaldía a entregar documentación adicional del proceso de adquisición de mochilas ante indicios de sobreprecio y contratación dirigida. Entretanto, los Demócratas pidieron una investigación imparcial.



Ante el anuncio de un allanamiento a dependencias del municipio, ayer, el secretario de Gobernabilidad, Sergio Coca, se presentó en la Secretaría de Finanzas con varios colaboradores y desestimó una nueva intervención.



Luego, informó que sólo en caso de no entregar la documentación requerida por la Fiscalía se podía justificar un allanamiento como el registrado el jueves en la Secretaría de Desarrollo Humano.



Coca dijo que la Fiscalía los conminó a presentar hasta el final de la tarde la documentación adicional; caso contrario, advertía que tomarían las medidas judiciales.



“El jueves, el Ministerio Público se llevó la documentación de un proceso de contratación, tanto las versiones originales como las que están en el sistema. En la Alcaldía sólo quedan fotocopias. Ya entregamos todo lo que teníamos”, manifestó Coca.



Asimismo, el funcionario indicó que el allanamiento del jueves es parte del procedimiento legal. Sin embargo, es descalificada por el municipio, porque se la considera un “abuso”.



Primer allanamiento



El jueves, la Fiscalía acudió a la Secretaría de Desarrollo Humano de la Alcaldía para llevarse la documentación del proceso de contratación de las mochilas. Los fiscales se llevaron los CPU de computadoras y documentos con una orden judicial de la jueza anticorrupción Sarah Céspedes.



Este hecho fue condenado por el alcalde José María Leyes, quien afirmó que se trata de dar un golpe municipal para derrocarlo. Agregó que está dispuesto a colaborar con la investigación e insistió en su inocencia.



Imparcialidad



Concejales y asambleístas departamentales de Demócrata pidieron en conferencias de prensa que el Ministerio Público haga una investigación “objetiva e imparcial”.



“Pedimos que se investigue, pero que sea de forma seria y objetiva. Y que no se asuman acciones como el allanamiento, que sólo buscan amedrentar porque el Alcalde promovió la campaña de respeto al referéndum del 21F”, manifestó la asambleísta Cinthya Mendoza.



El senador Arturo Murillo (UD) indicó que la adquisición de las mochilas debe investigarse “sin show”. Agregó que las oficinas que deberían ser allanadas son las de la empresa 26 de Febrero.



“El tema de las mochilas debe investigarse hasta el final, pero no haciendo show ni persecución política. Ahí se desvirtúa todo”, manifestó. Siguió: “A quien deben intervenir es a la empresa.



Por su parte, el asambleísta Mario Orellana observa dos posturas políticas que no “favorecerán la investigación”.



“Por un lado, el Ministerio Público está haciendo las cosas como un show político, cuando lo que está investigación necesita es seriedad. Y por otro lado, la Alcaldía se está victimizando, señalando que es un intento de derrocamiento. Se debe ser objetivo”, exhortó y pidió un “cambio de timón”.







OPINIONES



"Lo que se está buscando es dañar la Alcaldía. Si hay corrupción, se tiene que investigar". Arturo Murillo. Senador UD



"El MAS no ha comprado, licitado ni distribuido las mochilas. Fue el Alcalde". Celima Torrico. Concejal del MAS



"No descartamos seguir con los allanamientos. Sólo esperamos la orden judicial". Óscar Vera. Fiscal de Distrito







MAS NIEGA “GOLPE”, PIDE A LEYES “MANOS LIMPIAS”



Después de que el alcalde José María Leyes denunció un “golpe municipal” por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) a partir del caso mochilas chinas, autoridades de afines al Gobierno se pronunciaron rechazando estás afirmaciones.



“El golpe municipal se lo está dando él mismo con este tipo de proyectos con corrupción y obras mal hechas. Además, hace pocos años también se intervino la comuna Adela Zamudio, es decir, no es la primera vez que ocurre, como dijo el Alcalde”, manifestó la presidenta de la Asamblea Departamental, Jaqueline Pozo (MAS).



Asimismo, Leyes señaló que el Ministerio Público está obrando por orden del MAS, lo cual también fue negado por el Fiscal de Distrito, Óscar Vera, ayer.



“El Ministerio Público es autónomo. El allanamiento no fue arbitrario ni abusivo, pues se hizo con una orden judicial, como parte de un proceso de investigación”, aseveró Vera.



En tanto, la senadora Carola Arraya (MAS), que denunció el hecho a la Contraloría, manifestó: “Pedimos que el Alcalde acabe su gestión, pero que demuestre que tiene las manos limpias y la frente en alto, como dijo a los medios y población”.