May autoriza participación de las Fuerzas Armadas británicas en la operación contra Siria

13/04/2018 - 21:48:47

RT.- La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, autorizó la participación de las Fuerzas Armadas británicas en la operación contra Siria.



"Esta noche he autorizado a las fuerzas armadas británicas a realizar ataques coordinados y selectivos para degradar la capacidad de armas químicas del régimen sirio y disuadir su uso", dice May en un comunicado, citada por The Guardian.



La premier señaló que "no quedó otra alternativa que el uso de la fuerza en Siria" y decidió ser parte de esta ofensiva, al lado de las fuerzas de Francia y EE.UU., autorizadas por sus presidentes, Emmanuel Macron y Donald Trump, respectivamente.