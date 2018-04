EEUU lanza ataque contra Siria

13/04/2018 - 21:43:41

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció "ataques de precisión" contra objetivos lugares asociados con el programa de armas químicas de Siria.



"Ordené a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizar ataques de alta precisión contra los objetos relacionados con el potencial de las armas químicas del dictador sirio Bashar al Assad", ha declarado el presidente Tremp ante los periodistas.



"En estos momentos, ya está en marcha una operación conjunta con las Fuerzas Armadas de Francia y del Reino Unido", precisó.



Asimismo, Trump ha asegurado que la respuesta militar de EE.UU. a Siria será "de larga duración", si las autoridades del país "no dejan de usar armas químicas".



Además, el presidente de EE.UU. explicó que la operación conjunta militar contra Siria es una consecuencia de la incapacidad de Rusia de frenar el uso de armas químicas por Al Assad.



FUERTES DETONACIONES



Fuertes explosiones se han registrado cerca de Damasco, luego de que el presidente Trump diera la orden de bombardear Siria. Medios informan de que se observan columnas de humo tras las fuertes detonaciones muy cerca de la capital siria.



En las redes sociales se han difundido las primeras imágenes del bombardeo lanzado este sábado por EE.UU. contra Siria. En las imágenes se aprecian los sistemas de defensa aérea sirios en Damasco, que se activaron en medio de los ataques aéreos estadounidenses.



Este 12 de abril, Trump publicó un tuit en el que advirtió a Rusia que se preparara para un ataque estadounidense contra Siria con misiles "bonitos, nuevos e inteligentes". No obstante, no precisó entonces, cuándo sería el ataque.



"Nunca dije cuándo tendría lugar un ataque a Siria. ¡Podría ser muy pronto o no tan pronto!", expresó el mandatario estadounidense.



Breaking: Video shows Syrian air defense systems being activated in Damascus amidst U.S. strikes in the area. pic.twitter.com/GMUbWLIMjI — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 14 de abril de 2018