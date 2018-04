Juez rechaza descongelar cuentas a Gobernación de Santa Cruz por campo Incahuasi



13/04/2018 - 21:38:19

Sucre, (ABI).- El juez Wilfredo Núñez, denegó el viernes la solicitud de la Gobernación de Santa Cruz, que pidió se descongelen sus cuentas por las regalías del campo gasífero Incahuasi mientras no sea resuelta mediante un estudio técnico del reservorio por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).



"En cuanto a la solicitud de descongelamiento de cuentas por parte del tercer interesado que es la Gobernación de Santa Cruz, ha sido denegada, es decir, se rechaza el memorial de descongelamiento de cuentas", explicó a los periodistas.



Núñez aclaró que el memorial presentado por el secretario de Gobierno de Santa Cruz, no destrabó los recursos de regalías.



"Aún permanecen congeladas esas cuentas, considerando que la resolución del Tribunal Constitucional, que está establecido en la sentencia 1160/2017, como condición, de que previamente se realice el estudio técnico por parte de YPFB y de la revisión de antecedentes del proceso, esa condición no está cumplida", aclaró.



Por su parte, el jefe de Gabinete de la Gobernación de Chuquisaca, Eberth Almendras, advirtió que no corresponde a YPFB realizar un nuevo estudio técnico del reservorio en cuestión, sin antes llevar adelante la delimitación entre Santa Cruz y este departamento.



"Hasta ahora la justicia no ha dado la razón", expresó.



En noviembre pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo que suspende el pago de regalías por el campo gasífero Incahuasi y deja los recursos en custodia, en tanto se realice un estudio técnico sobre la delimitación interdepartamental entre Santa Cruz y Chuquisaca.