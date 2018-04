Presidente de Filipinas amenaza con arrestar a la Fiscal General del Tribunal de La Haya



13/04/2018 - 17:52:45

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó con arrestar a la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, si esta lleva a cabo actividades en su país, argumentando que la CPI no tiene derecho a investigar en suelo filipino debido a que Manila ya no es miembro de ese tribunal.



"¿Cuál es tu autoridad ahora? Si no somos miembros del tratado, ¿por qué sigues [...] en este país?", expresó el mandatario este viernes en alusión la abogada gambiana durante una rueda de prensa. "No puedes ejercer ninguno de tus procedimientos sin una base. Eso es ilegal y te arrestaré", agregó, según informa The Manila Times.



En febrero, la CPI había decidido abrir un examen preliminar sobre Filipinas por presuntos crímenes internacionales ligados a la polémica guerra contra las drogas de Duterte, a la cual —según Amnistía Internacional— se atribuyen más de 7.000 muertes tan solo en los primeros siete meses de su mandato, iniciado en 2016.



A mediados de marzo, luego de que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra"ad al Hussein, afirmara que Duterte necesitaba una "evaluación psiquiátrica", el presidente filipino anunció su retiro de la CPI.



No obstante, el Estatuto de Roma —instrumento constitutivo de esa corte— estipula que la retirada de un Estado miembro solo puede hacerse efectiva un año después de que el secretario general de la ONU haya recibido la notificación escrita.