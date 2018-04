Fiscalía imputa a Alcalde de Oruro por el caso mochilas escolares



13/04/2018 - 17:38:12

Oruro, (ABI).- El fiscal del Distrito, Mario Rocha, informó el viernes que esa instancia imputó al alcalde de Oruro, Edgar Bazán, por el caso denominado "mochilas", que se refiere a la compra de ese material de 2017, cuya licitación debía adjudicarte a artesanos nacionales, pero uno de los vendedores lo importó de China.



"El Ministerio Público ha procedido en imputar formalmente al alcalde, Edgar Rafael Bazán Ortega, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado", dijo a los periodistas.



El Fiscal explicó que ese caso, la licitación de mochilas escolares realizada en la gestión 2017, dentro el proceso de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, donde participan empresas con prioridad nacionales y regionales y los productos sean nacionales; uno de los adjudicatarios, Marco Murillo, realizó la internación de mochilas chinas.



Cuestionó el accionar de tres investigadores policiales que remitieron un informe donde señalan que la autoridad edil no habría cometido ningún ilícito.



Pidió al comandante de la Policía la separación de la investigación y que se asuma un proceso disciplinario, porque dañaron la imagen de la Fiscalía.



"No vamos a encubrir a nadie, los actos ilícitos de corrupción de cualquier autoridad y cumplir la función con el principio de objetividad y legalidad", aseguró.



Por su parte, el alcalde de Oruro, Edgar Bazán, manifestó que se pondrá a "derecho" y que él es el más interesado en demostrar que no tiene responsabilidad en ese proceso, además solicitó a la Contraloría que realice una auditoria especial.