Diputado del MAS niega que se vulneren datos personales mediante la Agencia de tecnología



13/04/2018 - 17:26:33

Santa Cruz, (ABI).- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Henry Cabrera, explicó el viernes que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic), porque solo administrará una plataforma de interoperabilidad y no alterará los archivos del Servicio General de Identificación Personal (Segip), ni el Servicio de Registro Cívico (Sereci).



"No se quiere modificar los datos, el Sereci en línea sólo va a transferir los certificados de nacimiento al Segip, para reducir los plazos burocráticos y eliminar las coimas, esas cosas se tienen que terminar, lo que va a hacer la Agetic es administrar esa interoperabilidad, no administrará la información de la ciudadanía que está archivada", explicó a los periodistas.



Cabrera desvirtuó las críticas de los asambleístas de la oposición que señalan que con la modificación de la Ley del Órgano Electoral, supuestamente se pretende incluir a la Agetic para modificar los datos personales de los bolivianos con fines electorales.



El diputado dijo que la función de la Agetic es desburocratizar y ayudar a que los bolivianos puedan acceder al certificado de nacimiento o cédula de identidad de forma inmediata y sin la necesidad de recurrir a tramitadores.



La Agetic fue creada el 9 de septiembre de 2015, para crear políticas tecnológicas que permitan agilizar los procesos en línea de las dependencias estatales.