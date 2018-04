Sentencian a 3 y 6 años de cárcel a dos ex alcaldes de Ixiamas

13/04/2018 - 17:11:54

La Paz, (ABI).- Un Tribunal de Sentencia de La Paz sentenció con 3 y 6 años de cárcel a los ex alcaldes de Ixiamas: Macedonio Choque y Felipa Tintaya, respectivamente, acusados por daño económico de 2,2 millones de bolivianos, informó el viernes el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez.



"Se ha logrado esta sentencia en el marco de las normas contra la corrupción vigentes en el Estado (...). Cuando un servidor público o autoridad se involucra en actos ilegales de esta naturaleza deberá responder ante la justicia", subrayó.



Advirtió que la política del gobierno es "cero tolerancia a la corrupción".



Según el fallo judicial, Choque cumplirá su condena en el penal de San Pedro y Tintaya en la cárcel de mujeres de Miraflores.



También se estableció que las dos ex autoridades deben pagar costas al Estado.



De acuerdo a los antecedentes, la acusación surgió después de una auditoría especial de ingresos y egresos a los recursos del municipio de Ixiamas en la gestión 2011.



El resultado involucró a las dos ex autoridades ediles con la responsabilidad civil de 2.226.362 bolivianos, además de la responsabilidad penal.