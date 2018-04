Fase de apelaciones en juicio civil a Sánchez de Lozada comenzará este mes: Becker



13/04/2018 - 17:06:13

La Paz, (ABI).- El abogado estadounidense Thomas Becker anunció el viernes que la fase de apelaciones en el juicio civil por muertes extrajudiciales contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro Carlos Sánchez Berzaín, en una Corte de Florida, comenzará este mes.



"Lo que pasa es que este mes tenemos una apelación pequeña en la Corte, después es muy probable que los abogados de Goni van a apelar a la Corte de apelación y después es posible a la Corte Superior Suprema", dijo en declaraciones a la Red Patria Nueva.



Becker afirmó que, con las apelaciones, no cambiará la decisión de los 10 jurados que de forma unánime declararon culpables a Sánchez de Lozada, que gobernó Bolivia entre 1993-97 y 2002-03, y Sánchez Berzaín como responsables por la masacre de octubre de 2003 cuando 65 bolivianos murieron a manos del Ejército y la Policía, en medio de una insurrección popular.



Aclaro que desde el principio del proceso, el interés de las víctimas y los juristas fue buscar justicia y no una remuneración económica, tomando en cuenta que el jurado de la Corte de Fort Lauderdale del Estado de Florida junto al fallo ordenó una indemnización de 10 millones de dólares monto que debe ser entregado a las víctimas.



"Este caso es sobre justicia no sobre dinero, ellos (el jurado) decidieron 10 millones de dólares, pero en este momento no hemos recibido el dinero hay etapas de apelación, por eso no sabemos nada del dinero entonces no estamos hablando de eso", apuntó.



El abogado estadunidense dijo que es histórico que ganen las víctimas en un proceso civil a un expresidente.



"Estas personas pobres y aymaras han presentado un caso contra un expresidente tan rico, tan poderoso y han ganado es un ejemplo para todos, para el mundo y para América Latina", señaló.