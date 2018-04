Gobierno confirma el asesinato del equipo de EL COMERCIO secuestrado



13/04/2018 - 17:02:16

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó a las 12:40 de este viernes 13 de abril del 2018 el asesinato del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra, del equipo periodístico de EL COMERCIO, secuestrados el 26 de marzo en Mataje, cuando realizaban su trabajo.



En rueda de prensa, Moreno dijo que luego del plazo de 12 horas dado a los secuestradores, no se ha presentado ninguna prueba de vida. La tarde del jueves 12, el canal RCN de Colombia entregó fotografías referentes a la situación de los secuestrados y hasta la noche las autoridades de Ecuador no pudieron confirmar su veracidad en un 100%.



Moreno dijo este viernes que se han retomado las operaciones de seguridad en la zona del secuestro (suspendidas para la búsqueda de la liberación) y dispuso siete medidas más, entre ellas que se levante la reserva sobre la información del manejo del secuestro. Asimismo, Moreno anunció que se ha fijado una recompensa de USD 100 000 por información que permita dar con el paradero de Walter Arizala Vernaza, alias Guacho, responsable del secuestro con el llamado frente Óliver Sinisterra, integrado por disidentes de las FARC.



El Presidente informó además que se ha coordinado con actores de paz como el Comité Internacional de la Cruz Roja para el rescate de los cadáveres en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia. Tras la confirmación de la noticia del asesinato de los tres periodistas, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, declaró tres días de luto. El Primer Mandatario ecuatoriano informó este viernes 13 que con el arribo a Quito del Ministro de Defensa de Colombia, del Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia y del Director de la Policía de Colombia se iniciarán tareas de coordinación para emprender acciones para garantizar la seguridad en la frontera binacional.



La noche del jueves 12 de abril, Moreno planteó un ultimátum a los captores luego de la entrega de fotografías a las autoridades, que supuestamente tendrían relación con el secuestro. Moreno canceló su visita a Perú y su participación en la Cumbre de las Américas y retornó de Lima a Quito, junto con familiares del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra.



“Queridos ecuatorianos, ¡basta ya! Indignación, repugnancia, dolor e ira acompañan al corazón de todos los ecuatorianos. Hemos sido siempre un país de paz, de tolerancia, respeto. No podemos permitir que se juegue con ese bien que ha sido nuestro bien más preciado. En virtud de la respetable y querida vida de nuestros queridos compañeros periodistas, hemos sido tolerantes en el extremo y hemos permitido que se detengan operaciones que anteriormente hemos ordenado. Estaba dispuesto a todos los sacrificios por la vida de nuestros ciudadanos, para que regresen con vida, pero no va más”, dijo Moreno el 12 de abril al llegar al aeropuerto de Tababela. “No va más, queridos compa­triotas. Doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de existencia de nuestros queridos compatriotas. Caso contrario, iremos con toda la contundencia, sin contemplaciones, para sancionar a estos violadores de derechos humanos y de todos los principios de la solidaridad. Yo acompaño en el pesar. He venido con los familiares de los queridos periodistas. He sentido como propio el dolor, así como sienten todos los ecuatorianos. El pesar inmenso que nos acompaña".



La mañana de este viernes 13, Moreno convocó al Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) en el ECU-911, en Quito. Hasta allí llegaron autoridades de Gobierno y de Estado, como el contralor Pablo Celi, el fiscal general Carlos Baca Mancheno, etc.



"Lamentablemente, tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Más allá de los esfuerzos realizados, se ha confirmado que estos criminales nunca tuvieron la intención de entregárnoslos sanos y salvos, y que lo único que querían era ganar tiempo”, expresó Moreno, quien además confirmó que ya ordenó que se reactiven las operaciones militares en la frontera.



El Director para las Américas de Human Rights Watch se solidariza



Tras el pronunciamiento del presidente Moreno, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, se solidarizo con los familiares del equipo periodístico de EL COMERCIO. "Los asesinatos del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Raúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, quienes fueron secuestrados por la así llamada disidencia de las FARC “Frente Oliver Sinisterra”, es una noticia atroz que enluta a Colombia y Ecuador. Quiero expresar mi mayor solidaridad con los familiares de las víctimas y mi enfático repudio a los responsables de este aberrante delito. Llamo a los Presidentes Juan Manuel Santos y Lenín Moreno a redoblar todos sus esfuerzos de trabajo conjunto para asegurar que estos delitos sean investigados, procesados y castigados ejemplarmente de modo que los familiares de las víctimas puedan conocer la verdad sobre lo sucedido y obtener justicia", escribió.



El clamor de los ciudadanos del Ecuador, que salieron a las calles a pedir por la liberación de sus compatriotas, y de las súplicas de las familias de los secuestrados, para que les devolvieran a sus seres queridos con vida, no sirvieron de nada. El presidente Moreno explicó que su Gobierno ya está en la tarea de rescatar los cuerpos de los tres ecuatorianos para regresarlos a sus familias. "Estamos de luto. Pero no vamos a dejarnos amedrentar. Hoy más que nunca pido al país la unidad por la paz. Insisto, unidos por la paz", expresó el primer mandatario de Ecuador.



LAS MEDIDAS



1. Levantamiento de reserva de la información pertinente para que el pueblo conozca los esfuerzos del Estado para salvar la vida de los compatriotas.



2. Reinicio las operaciones militares y policiales en el área de la franja fronteriza que se habían suspendido y el despliego de las unidades élite de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.



3. Crear la Jurisdicción Especializada en Crimen Organizado con sede en Quito para garantizar la seguridad de jueces y fiscales.



4. Se ha incluido a alias "Guacho" primero en la lista de los más buscados y se ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a su captura en Ecuador o Colombia.



5. Declarar zona de seguridad el área de frontera en donde se produjo el secuestro para incrementar los controles militares y policiales en las carreteras de la zona.



6. El ministro de Defensa de Colombia y sus altos mandos policiales y militares están en el país para iniciar acciones coordinadas en la zona fronteriza.



7. Tomar contacto con organismos de cooperación internacional, la Iglesia ecuatoriana y Cruz Roja para iniciar el proceso de localización y repatriación de los cuerpos.



8. Llamado a la unidad. "Estamos de luto, pero no vamos a dejarnos amedrentar. Pido la unidad por la paz".