Sánchez Berzaín: Bolivia representa una amenaza para el mundo



13/04/2018 - 13:08:29

El Deber.- Para el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, el narcotráfico en Bolivia hace que el país represente "una amenaza no solamente para la región o para Estados Unidos, sino para el mundo entero".



Según una publicación en sus redes sociales, Sánchez Berzaín arremetió contra el gobierno de Evo Morales, de quien dijo sostiene su poder en los sindicatos cocaleros que producen "pasta base de cocaína" y "son productores de droga".



Manifestó que la base del poder político de Bolivia es el narcotráfico y que es parte de un eje de comercialización que suma la droga producida en Bolivia y las drogas de las hoy inexistentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).



Sin pruebas que puedan demostrar lo que afirma, Sanchez Berzaín dijo que "basta con leer la prensa para saber que es así".



El exministro fue recientemente declarado responsable de la muerte de ocho personas en la matanza de octubre negro por un jurado de Estados Unidos.



Hace un mes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero calificó a Sánchez Berzaín de "narcogenocida" y dijo que no tiene una base moral para vincular al Gobierno de Evo Morales con el narcotráfico.



"Cuando ejercía la abogacía era defensor de narcotraficantes y cuando era ministro se produjo el caso de narcoavión (...) y todos los trámites de autorización de ese vuelo se los hizo a través de su asistente directa", manifestó en una entrevista con el programa Que no me pierda, de Red Uno.