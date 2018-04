Consorcio Sproule realizará nuevo estudio de Incahuasi a través de una adenda



13/04/2018 - 12:39:44

Correo del Sur.- Al consorcio canadiense Sproule Internacional Limited, que realiza la cuantificación y certificación de las reservas de gas natural de Bolivia, se le encargará el nuevo estudio técnico del reservorio del megacampo Incahuasi a través de una adenda a su contrato.



Mientras que desde la Gobernación de Santa Cruz remarcaron que no aceptan otro estudio y volvieron a reiterar que lo legal es descongelar las regalías a favor del departamento.



El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, confirmó que para optimizar el tiempo de licitación se buscará una adenda para que esa empresa lo haga a la brevedad posible, tal como establece el mandato del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



“El mandato constitucional dice que se debe hacer un nuevo estudio y eso es lo que estamos haciendo. YPFB va a cumplir con el estudio y se presentarán los resultados con toda la evaluación técnica”, afirmó Sánchez.



Sobre el costo que significará el nuevo estudio, Sánchez sostuvo que desconoce los valores y solo se limitó a decir que se debe preguntar a Sproule sobre el tiempo que le llevará finalizar su estudio.



Cabe recordar que a comienzos de febrero de este año, la empresa canadiense se adjudicó la licitación sobre la cuantificación y certificación de las reservas de gas natural al 31 de diciembre del 2017, con un costo de $us 750.000, y que debe estar concluido hasta mayo.



“Si licitamos va a ser mucho tiempo y lo que estamos haciendo es ser eficientes, con una adenda a Sproule que es una empresa contratada para hacer reservas”, reafirmó Sánchez.



Sin embargo, el miércoles, en una entrevista con EL DEBER, Óscar Barriga sostuvo que para realizar el estudio se recurriría a un proceso de licitación, a ser lanzado en los próximos días.



“La empresa que se adjudique deberá definir el tamaño y los límites del reservorio”, sostuvo en esa oportunidad Barriga.



REGALÍAS SIN ESTUDIOS



El secretario de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, reiteró que no avalan ningún tipo de estudio sea cual sea la empresa encargada para realizar aquello.



Peña lamentó que Yacimientos, que estaba llamada a defender los intereses de Santa Cruz, no lo haga y se preste a este juego político, que no busca otra cosa que asfixiar económicamente al departamento y desgastar la imagen del gobernador, Rubén Costas.



“Fueron descubiertos y no saben cómo salir del problema en que se metieron y mientras buscan lavar su imagen, están perjudicando a una región, privándola de sus recursos que por derecho les pertenecen y eso no lo vamos a permitir”, sostuvo Peña.



Argumentando que hay límites oficiales, legales, precisos e históricos entre Santa Cruz y Chuquisaca, y de que ya se realizó un estudio en Incahuasi; además la Asamblea cruceña rechazó el pedido por parte de autoridades del MAS, YPFB y del TCP de realizar un nuevo estudio del megacampo gasífero.



Al respecto, Marco Mejía, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, lamentó la posición asumida por el Gobierno nacional y por los entes mencionados, a los que calificó de estar manipulados por el Gobierno de turno. Manifestó que esto demuestra, una vez más, la intención del MAS de querer frenar el desarrollo del departamento oriental mediante una asfixia económica.



“Los temas limítrofes están definidos, lo que tienen que hacer ahora es descongelar inmediatamente los recursos o tienen la intención de querer cambiar los datos que arrojaron los estudios, que determinaron que el 100% del reservorio de gas está en territorio cruceño”, dijo Mejía, al denunciar que hay una extorsión contra los cruceños.



La autoridad adelantó que en caso de que no se devuelvan los recursos que fueron confiscados, habrá movilizaciones la próxima semana, luego de que se cumpla el plazo que dio el Comité Cívico Pro Santa Cruz. No descartó marchas, paros cívicos y huelgas de hambre.



RECHAZO



El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, acusó al viceministro de Autonomías, Hugo Siles, de actuar como vocero de Santa Cruz en el caso Incahuasi porque considera que se parcializó a favor de Santa Cruz durante el proceso limítrofe conciliatorio, por lo que pidió su alejamiento de ese cargo.



“No cae bien este Viceministerio queriendo enfrentar departamentos hermanos”, sostuvo Urquizu, que reiteró que su persona no firmó ningún documento sobre una reconciliación de límites departamentales.



HUELGA DE HAMBRE



Los integrantes de las 28 comunidades del municipio de Cabezas se mostraron sorprendidos por la decisión del Gobierno de realizar un nuevo estudio técnico y remarcaron que la estatal petrolera no tiene por qué estar gastando sus recursos cuando ya se tiene un primer estudio técnico, que claramente indica que el megacampo Incahuasi se encuentra un 100% en territorio cruceño.



“Queremos que se respete el estudio que ya existe, no se debe estar botando la plata cuando hay tantas necesidades en el departamento y en Bolivia. Si no nos escuchan, vamos a entrar en una huelga de hambre. Haremos respetar nuestros derechos”, señaló Eulogio Vargas Quispe, representante del comité de Defensa de los Recursos de las Regalías de Santa Cruz.



PRESIÓN



Desde la Asamblea Legislativa de Santa Cruz indicaron que si no se devuelven los recursos que fueron confiscados, habrá movilizaciones la próxima semana, luego de que se cumpla el plazo que dio el Comité Cívico Pro Santa Cruz.



TEMOR



El presidente Evo Morales expresó ayer que siente temor cuando se realizan exploraciones hidrocarburíferas entre los límites de departamentos, porque genera enfrentamiento entre sus habitantes.



RETROACTIVO



La Gobernación de Santa Cruz pide la devolución de los recursos congelados por el TCP.