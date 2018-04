Obispos sobre elecciones judiciales: Constatamos que el remedio es peor que la enfermedad



13/04/2018 - 12:33:13

Opinión.- El presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), monseñor Ricardo Centellas, aseguró el jueves que son insuficientes los esfuerzos por cambiar la administración de la justicia. Este es un tema que se analiza en la CIV Asamblea de Obispos que se inició en Cochabamba.



“Hace poco participamos de las elecciones judiciales y constatamos que el remedio es peor que la enfermedad, o al menos no soluciona la enfermedad”, indicó.



Además dijo que “todos esperamos una justicia imparcial, libre e independiente” y que hace falta superar la práctica de la justicia que responde a intereses económicos y políticos.



“Si no hay independencia de poderes seguiremos poniendo parches superficiales y no soluciones verdaderas, únicamente la justicia libre del lucro y de la política partidista estará al servicio de la dignidad de la persona y del bien común”, apuntó.



Sobre la educación resaltó que se preserve el derecho de elegir el tipo de educación que desean los padres para los hijos.