El vice invita al alcalde de Tarija, hijo de Jaime Paz, a sumarse al MAS

13/04/2018 - 12:26:52

El Deber.- El vicepresidente Álvaro García, que funge como presidente interino por la salida de Evo Morales a Lima, Perú, invitó al alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, hijo del exmandatario Jaime Paz Zamora, a sumarse al Movimiento Al Socialismo (MAS). El ofrecimiento surgió tras que el burgomaestre comentó que se quedó sin partido político en la capital tarijeña.



"No sabía que se quedó sin partido político. Las puertas (al MAS) están siempre abiertas, y lo digo sinceramente", ofreció García Linera en un acto de entrega de un sistema de agua potable en la comunidad Tolomosa, que es parte del municipio de Tarija.



Paz Pereira, en su discurso, cuestionó la política interna de la agrupación Unidos para Renovar (Unir), con la que llegó a la Alcaldía tarijeña. Criticó a los concejales de esa organización por no ayudarlo en su labor. "Me quedé sin partido", remarcó. Paz Pereira fue aliado del exburgomaestre Óscar Montes, jefe de Unir, con quien tiene ahora diferencias políticas.



García Linera elogió la gestión de Paz Pereira, de quien dijo tener diferencias ideológicas, pero tienen similitudes de gestión. El vicepresidente se encuentra en Tarija entregando obras por el aniversario de Tarija. Se desconoce si el presidente Evo Morales participará en los actos centrales del festejos, que será el domingo.



El alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereyra, afirmó que se encuentra sin partido porque está “luchando contra los líderes únicos y caudillistas, además porque tiene un programa de trabajo para el pueblo tarijeño.-



“Agradezco la invitación, pero lo importante es concluir la gestión municipal con un municipio que tenga resueltos los problemas de la falta de salud, agua, de seguridad ciudadana, de recolección de basura y de ordenamiento”, afirmó Rodrigo Paz a través de un contacto telefónico.



En criterio del alcalde tarijeño, lo importante es que exista coordinación y programas concurrentes con el Gobierno, la Gobernación de Tarija y el municipio que él representa para solucionar los problemas de los ciudadanos. “En eso soy un agradecido", señaló