Bolivia insta a vivir sin depredar la naturaleza en III Cumbre Empresarial de las Américas



13/04/2018 - 12:16:17

Lima, (ABI).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, instó el viernes en la III Cumbre Empresarial de las Américas, que se desarrolla esta jornada en Lima, a vivir sin depredar la naturaleza y destacó el potencial continental para producir alimentos sanos y energías limpias para todo el mundo.



"Otros continentes conocidos como el viejo mundo, ya han llegado al límite de explotación de la tierra y nos utilizan como proveedores de materia prima para alcanzar sus objetivos de expansión económica y enriquecimiento", dijo ante un auditorio repleto de empresarios.



En su intervención, Morales enfatizó que América, por su diversidad geográfica, tiene un gran potencial para desarrollar "una producción sana y limpia de alimentos para todo el mundo; suficiente potencial y materia prima para producir bienes de alto valor agregado y a capacidad de producir sin contaminar".



En esa dirección, el mandatario boliviano instó a las autoridades, instituciones, personalidades y expertos que participan en la III Cumbre Empresarial de las Américas a trabajar en un nuevo paradigma que aporte a la sostenibilidad de un nuevo modelo de equilibrio que contrarreste las crisis del mundo actual.



"Este encuentro no debe ser simplemente un foro para hacer más y mejores negocios, exigimos que propongan conclusiones, para dotar de insumos necesarios a los Estados en la formulación de políticas públicas para mejorar la vida de las personas, coadyuvar en el desarrollo sostenible y buscar sinergias entre lo público y lo privado", fundamentó.



A su juicio, América debe ser un ejemplo para hacer que las relaciones económicas y comerciales sean complementarias y recíprocas con la vida, con la Madre Tierra, con la comunidad y con la familia, base de nuestra sociedad, ante la decadencia de un modelo neoliberal.



En su intervención, Morales reconoció la labor de las grandes empresas, que son fuente generadora de empleos y motor del dinamismo de la economía, pero pidió no olvidar que existen pequeñas y medianas empresas que tienen una función casi social.



"Tenemos la obligación de ser inclusivos, apostando también a las empresas cooperativas y comunitarias que son la base de las pequeñas economías y se encargan de proveer y alimentar a nuestros pueblos", sustentó.



Morales también destacó las coordinaciones entre los sectores público y privado para lograr el desarrollo productivo y mejorar la calidad de vida de las personas.



"Mis más sinceros deseos de que juntos gobiernos y empresarios, encontremos el equilibrio, para producir lo necesario para vivir sin depredar la naturaleza, de encontrar el equilibrio no solo para un crecimiento económico, sino también para un crecimiento y mejoramiento de lo social y de que por fin encontremos el equilibrio para vivir en armonía con la naturaleza", concluyó.