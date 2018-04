Perú: Depósito de llantas ardió 16 horas y nube tóxica llegó a cuatro distritos de Lima



13/04/2018 - 11:23:04

La República.- Todo empezó a la una de la madrugada. La quema de una llanta en un depósito alarmó a las familias que habitan en la avenida Gerardo Unger, en San Martín de Porres. “A esa hora golpearon mi puerta. ‘Vecina hay fuego, salga rápido’”, relata Giovanna Yllata, una de las afectadas por el dantesco incendio ocurrido a la altura del cruce de las avenidas Panamericana Norte y la autopista Trapiche.



Los vecinos trataron de ayudar con tinas y ollas con agua, pero sus esfuerzos fueron inútiles, el fuego creció rápidamente.



“Solo un bombero llegó a esa hora para controlar el fuego. Si hubieran llegado más hombres el fuego se habría controlado a tiempo”, lamenta Andrés Faustino, vecino cuya casa quedó afectada por el calor y el agua.



El depósito de llantas ardió más de 16 horas, obligando a la evacuación de 700 personas que habitan en la zona.



El fuego originó nubes negras y el viento arrastró cenizas hacia Comas, San Martín de Porres y Los Olivos.



Durante la mañana la columna de humo llegó a medir 500 metros de altura. Y hacia las 11 a.m., los vientos comenzaron a aumentar paulatinamente llegando desde el suroeste con dirección al noreste. Ello dirigió la humareda principalmente hacia el distrito de Carabayllo.



“En horas de la noche la dirección de los vientos se invierten y van hacia el suroeste. Estamos hablando de la zona de San Martín de Porres que recibirá este humo”, explicó Nelson Quispe, de la Dirección de Meteorología del Senamhi, quien llegó al lugar para evaluar la calidad del aire.



La quema de llantas genera gases tóxicos que afectan la salud de las personas. El Senamhi recordó que las llantas tienen compuestos orgánicos derivados del petróleo y metales como arsénico, cadmio, mercurio y cromo, que representan un peligro para la salud de la población.



Según Nelson Quispe, entre tres y siete días podría demorar la dispersión de las partículas tóxicas que dejó el incendio. “Todo depende del viento. Si es intenso se dispersa fácilmente, pero si es débil se va quedando más tiempo en el ambiente”, explicó.



Ante ello, el Ministerio de Educación (Minedu) suspendió las clases en 100 colegios públicos y privados de Los Olivos, San Martín de Porres y Comas, mientras que el Ministerio de Salud atendió a los afectados en carpas levantadas en el lugar. Fueron más de 90 personas las que recibieron atención médica, entre ellas dos gestantes que tuvieron complicaciones en su respiración y fueron trasladadas a un centro de salud.



Fueron más de 200 bomberos los que llegaron al lugar para atender la emergencia. El problema fue la falta de agua.



Cisternas de la municipalidad de Lima, San Isidro, Comas, Carabayllo y de otros cuatro distritos ayudaron con la provisión del recurso para enfrentar el fuego.



Cerca de las 6 de la tarde, cuando el siniestro parecía haberse controlado, el viento revivió el fuego.



Empresa culpa a SMP



La empresa Intercaucho Colors E.I.R.L, propietaria del depósito de neumáticos, aseguró por la mañana que el siniestro fue provocado.



“Este incendio fue provocado porque para prender una llanta de esta forma se necesita al menos una hora. Esto no es fácil de prender, el caucho es bien duro”, aseguró Brayan Moncada, representante de la entidad.



Moncada explicó que el terreno donde se guardaban las llantas está en litigo con la Municipalidad de San Martín de Porres y según dijo, esta se adjudicó el predio en octubre del año pasado mediante una resolución del Poder Judicial.



Sin embargo, precisó que jurisdiccionalmente el terreno es parte de Comas.



“Quien ha estado encargado todo este tiempo de estas llantas ha sido San Martín de Porres (...) Tampoco han puesto vigilancia permanente”, indicó Moncada, responsabilizando así al municipio de San Martín de Porres.



Por la tarde, el alcalde de San Martín de Porres, Adolfo Matos, indicó que el predio fue recuperado luego de 15 años de juicio, pero que el Poder Judicial dilata la ejecución del desalojo. Aseguró que el incendio habría sido provocado por los exdueños del terreno.

Vizcarra en la zona



Hasta el lugar llegó el presidente Martín Vizcarra para inspeccionar los trabajos. En diálogo con la prensa señaló que urge contar con una compañía de bomberos para atender emergencias en zonas como SMP. No quiso responsabilizar a nadie del siniestro, aunque insistió en que se debe retirar las llantas del lugar. “Las investigaciones del Ministerio Público y Seguridad de Estado determinarán si el incendio fue provocado”, dijo.



El Ministerio de Ambiente declaró en emergencia ambiental y sanitaria los distritos de Lima Norte afectados por los gases tóxicos. Esto permitirá hacer un plan de trabajo con las autoridades locales para iniciar la limpieza de predios, retirar la basura y recuperar las condiciones medioambientales de la zona.



La Municipalidad de Lima instaló 25 carpas y el Indeci inició el reparto de ayuda a las familias evacuadas. El Ministerio de Salud declaró en alerta sanitaria a Comas, SMP y Los Olivos y recomendó a los pobladores usar mascarillas con filtro, limpiar la casa con paños húmedos, proteger los alimentos y promover el aseo.

Mano extraña



Algunos vecinos señalaron que poco antes del incendio vieron un auto negro estacionado en la zona. Creen que el fuego fue provocado.



Unos 150 policías y 100 soldados se encargaron de la seguridad en los alrededores del predio incendiado y también de las 25 viviendas afectadas.

La nube tóxica puede causar severos males



Las llantas quemadas, han dicho diversos especialistas, emanan gases tóxicos como monóxido de carbono, dióxido de carbono y dióxido de azufre. Estas sustancias provocan irritación en los pulmones, vías respiratorias, ojos y otras zonas mucosas del cuerpo.



El Ministerio de Salud advirtió que la exposición a dichos gases, en el corto plazo, puede provocar crisis asmáticas, asfixia, ardor en la garganta, tos intensa, conjuntivitis química, hinchazón en la boca y secreciones nasales, entre otros males.



El Instituto Nacional de Salud (INS) agregó que niños, adultos mayores y mascotas, al inhalar el humo, pueden desarrollar cuadros de neumonía, dermatitis y reacciones en boca, nariz y orejas.



Esta última entidad recomendó que, una vez apagado el incendio, la limpieza en hogares se realice con trapos húmedos. Se recomienda tener puertas y ventanas cerradas durante algunos días.