Romero pide no sacar conjeturas sobre la explosión en Huanuni

13/04/2018 - 11:08:16

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió el jueves a la población no sacar conjeturas y tener paciencia hasta que salgan los resultados técnicos y científicos sobre lo ocurrido en la mina de Huanuni, el miércoles, cuando ocho trabajadores murieron y 15 quedaron heridos.



"Pedir paciencia, es tanto dolor que se ha provocado al pueblo boliviano que obviamente mi solicitud no conjeturemos sobre el tema y tengamos paciencia a los resultados técnicos científicos de las investigaciones", dijo a la Red Patria Nueva.



Romero manifestó que el proceso de investigación continúa su curso y se aguarda los resultados de laboratorio para establecer el componente químico del explosivo; de los médicos forenses, para ver la trayectoria expansiva de la onda; ver el proceso de las cámaras de vigilancia de la mina y analizar las declaraciones de los sobrevivientes.



El ministro señaló que un equipo multidisciplinario está a cargo de las investigaciones de ese hecho y dijo que no se descartará ninguna hipótesis.



"En estos casos no podemos descartar ninguna de las hipótesis en una investigación criminal, lo que hacemos es tomar todas las hipótesis aquellas que pueda tener una base técnica, una base especial, o inclusive aquellas que se identifican como rumor callejero como versión en redes sociales en fin", apuntó.