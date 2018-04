Fechas y horarios de las Semifinales de la Champions League



13/04/2018 - 10:52:56

El Bayern Múnich enfrentará al Real Madrid y el Liverpool a la AS Roma en las semifinales de la Champions League, según el sorteo realizado el viernes en la sede de la UEFA.



Los partidos de ida se jugarán el 24 y 25 de abril, mientras que los encuentros de vuelta serán el 1 y 2 de mayo.



Fecha y horarios de los partidos



IDA

Martes 24 de abril: Liverpool vs. Roma (1:45 p.m.)

Miércoles 25 de abril: Bayern Múnich vs. Real Madrid (1:45 p.m.)



VUELTA

Martes 1 de mayo: Real Madrdi vs. Bayern Múnich (1:45 p.m.)

Miérocles 2 de mayo: Roma vs. Liverpool (1:45 p.m.)



El Bayern, campeón de Alemania, y el Madrid, bicampeón de Europa, se han enfrentado 24 veces en la competencia más importante de clubes del continente, con 11 victorias cada uno.



Ambos clubes se enfrentaron en las semifinales del torneo en 2014, cuando el club español ganó 5-0 en el marcador global. También chocaron la temporada pasada en cuartos de final, cuando el equipo blanco venció por 6-3 en el marcador agregado.



El Liverpool, por su parte, enfrentó a la Roma en la final de la antigua Copa de Europa en 1984, la cual que se jugó en la capital italiana con triunfo del equipo inglés en penales.