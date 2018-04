Gobierno afirma que Cumbre de las Américas se volvió instrumento de la política norteamericana



13/04/2018 - 09:36:58

La Paz, (ABI).- La Cumbre de las Américas, que en su octava versión se iniciará el viernes en Lima, Perú, se volvió un instrumento de la política norteamericana, desde su creación, aseguró el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, José María Alessandri.



"Desde su creación la Cumbre de las Américas se ha vuelto un instrumento de la política norteamericana, este año lo estamos viviendo con una actitud absolutamente injerencista en el tema de Venezuela, que tiene un gobierno democrático, electo por la voluntad popular y ha sido excluida de la cumbre como tal", indicó.



Alessandri, en entrevista con el programa Anoticiando de la red ATB la noche del jueves, manifestó que esa situación determinó que hace más de 12 o 13 años, las organizaciones sociales del continente organicen una cumbre paralela.



Explicó que para esa cumbre paralela denominada de los pueblos el tema de Venezuela y Nicolás Maduro es uno de los asuntos importantes que tratar, pero no es el único, pues "tenemos imágenes de un video que hoy ha tenido mucho impacto en las redes sobre el apoyo de la Cumbre al tema marítimo boliviano, ese es otro elemento muy fuerte, muy sólido".



"Los miembros de la Cumbre se han manifestado hoy, no diremos mayoritariamente, absolutamente en favor de la reivindicación boliviana hacia el mar", señaló.



Consideró que el tema de Venezuela tiene un matiz importante porque un grupo de países del llamado Club de Lima se ha opuesto tenazmente a la presidencia de un presidente democráticamente electo, de un país que ha elegido su camino soberanamente.



El viceministro indicó que son dos los temas relevantes en la Cumbre de las Américas: la crisis en siria y un tema de carácter legal.



Sin embargo, afirmó que la paradoja se advierte hasta en el país anfitrión, pues la renuncia del expresidente de Perú, el escándalo de corrupción en el que está metido y el hecho de que la cumbre tenga como nominación contra la corrupción, por la gobernabilidad, "nos muestra la paradoja y el doble discurso de estos países", dijo.



"Hablar de corrupción es necesariamente hablar del neoliberalismo, el neoliberalismo no lo ha inventado, pero ha profundizado el tema de la corrupción. Lo que estamos viviendo en todos nuestros países es un sistema normativo, un sistema político que ha sido armado por el neoliberalismo para generar corrupción", mencionó.



Agregó que no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica se está visibilizando la corrupción, no es que hay más corrupción, sino que la corrupción es más visible, la corrupción es más perseguida y eventualmente más sancionada y este es un primer paso para luchar contra ello.