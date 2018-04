Edwin Alpire reduce sus opciones de llegar al clásico



13/04/2018 - 09:18:27

Los Tiempos.- El delantero nacional Edwin Alpire está con reducidas posibilidades de llegar al clásico valluno que se jugará el domingo (15:00) frente a Wilstermann, válido por la fecha 12 del torneo Apertura y que se disputará en el estadio Municipal de Sacaba.



El atacante sufrió un desgarro en el músculo recto anterior del muslo derecho y salió lesionado en el partido frente a Sport Boys, el pasado 2 de abril, en el cotejo correspondiente a la jornada 10 del certamen Apertura.



El kinesiólogo del equipo, Beimar Claros, señaló ayer que el delantero hizo trabajo físico en la sesión de hidroterapia; sin embargo, aún requieren la última ecografía para observar que el desgarro haya cicatrizado por completo.



“Alpire corrió en el agua, no le molesta nada, pero no es lo mismo que estar en la cancha. Tenemos que ver la ecografía, hay que ver si el desgarro ha cicatrizado”, aseguró Claros.



Por otra parte, se confirmó que las sesiones de plasma, ozonoterapia y cámaras hiperbáricas continúan, pero no se puede dar un criterio final hasta que se conozcan los resultados del último examen.



Según Claros, la ecografía se realizará en esta jornada y recién hasta el medio día se conocerá si es que Alpire podrá subir las cargas o finalmente esperar hasta la siguiente fecha.



En caso de que el estudio revele que el desgarro está cicatrizado completamente, el atacante podría ser tomado en cuenta por el técnico, aunque no lo hará durante todo el partido.



De acuerdo a las mismas declaraciones del técnico del elenco, Miguel Ángel Zahzú, el delantero no está en sus planes para la formación del equipo inicial.



Por las bajas que tiene el estratega en su equipo, se estima que en el once titular habrán cuatro cambios.



Se prevé la inclusión de los argentinos César Lamanna e Iván Zerda, en el ataque, mientras que también se contemplan los retornos de Caleb Cardozo y Sergio Moruno en el Celeste valluno.







ENFRENTARÁN EL CLÁSICO 140



El súper clásico valluno, que se jugará este domingo (15:00 HB) en el estadio Municipal de Sacaba, será el número 140 de la historia, el 78 de la era liguera (hoy División Profesional).



Según las estadísticas de la Liga, celestes y rojos se midieron en 77 ocasiones, con un saldo favorable de 36 victorias para Wilstermann, 20 para Aurora y 21 empates.



Luego de más de tres años, aviadores y celestes volvieron a enfrentarse en el clásico que se disputó en el estadio Evo Morales, en la localidad de Ivirgarzama.



Ese partido quedó empatado sin la apertura del marcador.