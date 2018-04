Bolívar celebró sus 93 con el objetivo del título 30



13/04/2018 - 09:17:13

El Diario.- Celeste y blanco fueron los colores que predominaron ayer en la plaza Bolivia ; los hinchas celestes a los pies del monumento a Mario Mercado, ex presidente académico, celebraron el aniversario número 93 de Bolívar.



A esta fiesta los celestes llegan como bicampeones, este logro hace que los dirigentes y los hinchas inflen sus pechos al hablar del segundo título consecutivo de la Academia.



Ahora el objetivo está en conseguir el tricampeonato, los jugadores de Bolívar lo saben y no están lejos de conseguirlo. Actualmente Bolívar comparte la cima del grupo A con Wilstermann, ambos elencos tienen 23 unidades.



Con la mente en este objetivo se desarrolló gran parte de la fiesta, que se dio inició con la entonación del himno nacional.



Con mucho civismo los hinchas de Bolívar dejaron claro que están orgullosos de seguir al equipo más laureado del país.



“Al mirar al cielo y ver el color celeste y blanco nos damos cuenta que hacía allá apuntamos, somos el mejor equipo de Bolivia y debemos seguir creciendo, hay muchas cosas por mejorar y trabajar pero estamos seguros que a paso firme haremos de este club aún más grande”, manifestó Guido Loayza presidente de Bolívar.



Las palabras del titular celeste fueron acompañados por los cánticos de la Vieja Escuela, la barra brava de Bolívar.



Era una fiesta, niños y niñas en compañía de sus padres disfrutaron un momento agradable. Compartieron una torta y salteñas, en medio de la celebración un puñado de niños lanzaron al cielo globos que representaban los sueños que tienen los bolivaristas en su aniversario.



La fiesta se prolongó hasta pasado el medio día, los hinchas y dirigentes no querían abandonar esta celebración.



Para acompañar los festejos se dio cita la diputada Mireya Montaño quien confesó ser bolivarista desde muy niña.



“Para mi es un gran honor estar acá en compañía de los dirigentes de Bolívar, yo desde que tengo uso de razón soy hincha del mejor equipo de Bolivia, espero que este club siga por este camino y nos siga dando más alegrías. Bolívar siempre representó muy bien al país espero que muy pronto nos de la alegría de celebrar un título internacional”, acotó Montaño.



Los hinchas recibieron con agrado estas palabras y comenzó a sonar la banda de la Vieja Escuela. También hubo la distinción de la Alcaldía, que fue recibido por Guido Loayza.



No pudo faltar la clásica cueca “a las cuatro de la tarde entra el Bolívar en cancha”, los dirigentes cantaron a todo pulmón esta pieza, sobre todo los más veteranos.



La celebración no termina ahí se informó que para este domingo para el duelo con Destroyers se tiene previsto adornar de celeste y blanco al estadio Libertador Simón Bolívar.



Los hinchas que acudan a este partido podrán seguir con la celebración, “estaremos todo el mes de fiesta, porque ser del Bolívar es lo mejor, te da una felicidad envidiable”, concluyó Loayza.