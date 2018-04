Platiní debe rearmar la defensa para el domingo



13/04/2018 - 09:16:08

Diez.- El alto rendimiento mostrado por todo el plantel en las últimas seis fechas del torneo local comienza a pasarle la factura a Blooming. Erwin Sánchez, técnico de la academia, deberá recomponer la defensa a raíz de las bajas por tarjetas amarillas que tendrá para el partido del domingo frente a San José. El marcador central Pablo de Miranda y el lateral izquierdo José Sagredo acumularon su quinta tarjeta amarilla.



La victoria de visitante lograda la semana pasada en el estadio de Sacaba, ante Aurora (0-2), dejó un hueco en el equipo titular, ya que dos de sus pilares deberán resignarse a mirar el partido desde las gradas.



El DT no tiene tiempo para llorar sobre la leche derramada y sin más vueltas que darle ya ha comenzado a mirar el banquillo para ver las opciones que tiene, que desde ya no son muchas.

Para cubrir la zaga central, Sánchez deberá mover a Cristian Coimbra de la banda derecha, donde jugó frente a Bahía, para que haga pareja junto al argentino Franco Coria.



El hueco que quedará por la derecha, con el movimiento de Coimbra al medio, podrá ser cubierto por Jesús Sagredo, que era titular para el costarricense Jeaustin Campos, pero fue relegado a la suplencia con la llegada de ‘Platiní’ o por Juan Pablo Rioja, presente en la victoria ante el equipo del pueblo.

Para llenar esos vacíos el técnico de Blooming no tendría muchos problemas, por las opciones que tiene el equipo en esa zona, donde sí encontrará alguna dificultad es por la izquierda, donde solo cuenta con una sola alternativa natural y se llama Roberto Carlos Fernández Toro.



El canterano de 18 años viene trabajando con el primer equipo desde hace tiempo y ya tuvo la oportunidad de jugar profesionalmente, lo hizo en la victoria del equipo frente a The Strongest, en la fecha adelantada (2-1).

Para Sánchez, el juvenil no es un desconocido pues estuvo en el palco viendo el rendimiento del equipo en ese partido, ya que un día después asumió el mando de la plantilla. Esa noche, Fernández comenzó nervioso, pero la confianza de sus compañeros en defensa lo hizo reponerse y jugar con tranquilidad.





Otra opción que podría tener el DT es la de improvisar a otro de sus volantes de marca por esa zona. De ser así, José Vargas y Paúl Arano podrían ser una alternativa más, de ser necesario.



Seguirá ausente



El partido frente a Aurora, en Sacaba, el anterior fin de semana, pudo servir para la reaparición de César Pereyra, que estaba lesionado, pero solo fue un golpe para la academia cruceña, ya que el delantero argentino se volvió a lastimar en el mismo lugar donde había sufrido una contractura y que podría dejarlo fuera del encuentro frente a San José, el domingo.



Javier Severiche, director médico del club, informó que el jugador tiene un edema en el muslo derecho y hoy será evaluado para ver si hubo avances en la recuperación.



“Si él sigue sintiendo dolor no será ni necesario evaluarlo, simplemente lo descartaremos”, dijo el médico, quien tiene como prioridad hacer un trabajo completo que le permita al futbolista recuperarse al 100%.

Severiche ve difícil que ‘Picante’ sea tomado en cuenta para enfrentar a San José.



Uno que sí estará, si no sucede nada extraordinario, es el arquero Hugo Suárez, una de las figuras en el partido frente a Bahía, por la Copa Sudamericana. El ‘1’ de la academia dijo que la plantilla está fortalecida por las victorias que está consiguiendo, pero deja en claro que aún no han conseguido nada y que tienen que tener los pies sobre la tierra.



Confía en que el domingo volverán a dar su mejor esfuerzo para salir airosos ante los santos.