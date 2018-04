El Tigre puso a Ballivián en el 11 titular en lugar de Ortiz



13/04/2018 - 09:14:56

Página Siete.- El ingreso de Ramiro Ballivián en lugar de Maximiliano Ortiz será la principal variante en The Strongest que mañana visitará a Royal Pari (15:00) por la duodécima fecha del campeonato Apertura de la Liga.





Durante el entrenamiento de ayer por la tarde se observó esa variante en el plantel, que dejó de lado la labor física para trabajar en lo futbolístico.





En las anteriores presentaciones de los atigrados, quien jugó por el carril derecho fue Ortiz, pero el entrenador decidió darle la oportunidad al jugador paceño.





El resto de la plantilla será la misma que jugó en las primeras jornadas del torneo, es decir que la defensa la completarán Édison Carcelén, Fernando Marteli y Marvin Bejarano.





En el medio terreno el técnico venezolano puso a Diego Wayar, quien cumplió con su sanción por expulsión, junto con Raúl Castro y Wálter Veizaga, pero este último no concluyó la práctica por una molestia en el muslo.





Cuando los atigrados realizaban un trabajo de definición combinado con la marca, el jugador se barrió ante un amague de Henry Vaca y se lastimó el muslo izquierdo.





Luego fue examinado por el médico Jaime Espinoza, quien le pidió trotar al costado de la cancha, pero el cochabambino no pudo realizar la labor y el galeno decidió que deje el terreno de juego para realizarle algunas pruebas.





Al final del entrenamiento se conoció que el futbolista sufre una sobrecarga muscular, pero un informe más detallado se conocerá hoy.





Richet Gómez y Agustín Jara son las alternativas que tiene el Tigre para reemplazar al volante, aunque se da por descontada su participación en el duelo ante los cruceños.





En la zona ofensiva del conjunto una vez más aparecieron Edis Ibargüen, Pablo Escobar y Jhasmani Campos.





La labor de los tigres comenzó con una sesión intensa de calentamiento bajo las órdenes del preparador físico Salvador Ureña. Exigió intensidad en cada uno de los trabajos que cumplieron los futbolistas, ya sea con balón o sin éste.





Posteriormente tomó el timón del entrenamiento el DT César Farías, quien puso énfasis en la definición con los hombres de ataque e incluso los defensores.





En la parte final el entrenador dispuso un trabajo futbolístico, con tres equipos de 10 futbolistas cada uno.





El tercer plantel quedó en la mitad de la cancha y se encargó de presionar al conjunto que tenía la posesión de la pelota, también podía marcar goles a las dos porterías.