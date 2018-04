La U sigue impaga pero jugará ante Oriente



13/04/2018 - 09:13:01

Correo del Sur.- Hubo acercamiento entre dirigentes y jugadores, pero la situación sigue siendo la misma. El plantel de Universitario sigue con los botines en la bolsa y cumplió ayer el cuarto día de paro, sin embargo, confirmó que se presentarán mañana, sábado (17:15), frente a Oriente Petrolero, en el estadio Patria.



Ayer, al mediodía, el gerente del club, David Bejarano, y el capitán del equipo, Marcos Andia, sostuvieron una reunión, en la que la dirigencia presentó una propuesta para poner fin al conflicto: cancelar un sueldo la próxima semana.



“Gran parte no ha aceptado la propuesta de los dirigentes”, fueron las primeras palabras de Andia, tras una reunión con sus compañeros en el estadio Patria. Después de la conversación del plantel, en el lado sur de la cancha, comunicaron esta decisión al cuerpo técnico.



En la conversación que sostuvieron los futbolistas surgió una contrapropuesta. Piden que la próxima semana se les cancele dos salarios porque “en 18 días (cuando termine el mes de abril) estaríamos entrando en un nuevo paro”, señaló el capitán.



A los jugadores que permanecen en el club desde la anterior temporada, la dirigencia debe tres meses de sueldo (enero, febrero y marzo); mientras que a los nuevos, sólo dos (febrero y marzo). Luego del anterior paro, hace un mes aproximadamente, lograron saldar uno de los salarios adeudados.



SE PRESENTARÁN



Pese a estos problemas, Andia dejó en claro que el equipo se pondrá a las órdenes de Oscar Sanz este sábado (17:15) para enfrentar a Oriente, por la duodécima fecha del Torneo Apertura.



“Sin duda, nos presentaremos, eso está decidido”, sostuvo el mediocampista, aunque admitió que no llegarán en las mejores condiciones porque “todo esto te desvía la cabeza y perturba”. “Lo único que queremos es pensar en entrenar y jugar”, añadió.



Si es que hoy no se encuentra una salida a este problema, la “U” llegará al encuentro contra los refineros sin haber entrenado esta semana, pues el paro comenzó el pasado lunes, cuando debían reiniciar sus prácticas tras el empate del viernes con Guabirá (2-2), en Santa Cruz.