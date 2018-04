Gobierno se querella contra juez que liberó a involucrado en caso de corrupción de Dicarbi



12/04/2018 - 19:34:54

Santa Cruz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó el jueves, en Santa Cruz, que la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) presentó una querella contra el Juez de Instrucción en lo Penal Cautelar, Martin Camacho, por liberar a un ciudadano brasileño involucrado en el alquiler ilegal de bienes incautados.



"Se ha visto beneficiado con una medida sustitutiva dictada por un juez y gracias a ésta el señor Pedro Amancio ha fugado del país y la justicia (...), nosotros nos estamos querellando contra la autoridad jurisdiccional debido al favorecimiento de este súbdito brasileño corrupto que ha negociado ilegalmente con bienes incautados", dijo en conferencia de prensa.



Pedro Da Silva Amancio fue acusado de ser parte de la red de corrupción conformada por el ex director distrital de Dircabi, Luis Fernando Sanz, y el ex jefe operaciones, Gabriel Moreno de la Quintana (prófugo), que alquilaban de manera directa a cooperativas mineras de San Ramón los bienes incautados que no estaban registrados.



Según Romero, pese al esfuerzo que se hizo para capturar a Da Silva, el juez cautelar no valoró las pruebas presentadas en su contra, "pese a ser reincidente y declarado como rebelde", en dos oportunidades.



Por su parte, el director de Dircabi, Marcelo Gutiérrez, denunció que para ser favorecido Da Silva presentó la dirección de un domicilio falso, trabajo inexistente y una familia que no tiene en Bolivia, lo que demuestra una "resolución completamente prevaricadora que ha favorecido a la evasión de esta persona".



Gutiérrez explicó que el brasileño fue detenido en noviembre y en enero el juez, Camacho, emitió las medidas sustitutivas y pese a la apelación, que demoró más de dos meses, no se pudo evitar que el acusado fugue del país desde hace más de dos semanas.



La querella presentada contra el jurista es por los delitos de prevaricato y favorecimiento a la evasión.



Asimismo, Gutiérrez explicó que se está gestionando con las autoridades brasileras la captura de Da Silva, mediante la Interpol, para que responda por los delitos cometidos contra el Estado boliviano.