Perú espera que entusiasmo de países que asisten a Cumbre de las Américas logre un acuerdo final



12/04/2018 - 18:51:29

Lima, (ABI).- El presidente de Perú, Martin Vizcarra, aseguró que los representantes de una treintena de países del continente llegan con mucho entusiasmo a Lima a participar entre el viernes y sábado de la VIII Cumbre de las Américas, por lo que espera lograr una declaración final consensuada, lo que no ocurrió en anteriores encuentros.



Los países americanos "están muy entusiasmados en esta participación. La gran mayoría participa con su jefe de Estado, con su jefe de Gobierno; los que no, con sus vicepresidentes, cancilleres", dijo.



Vizcarra inaugurará formalmente la VIII Cumbre de las Américas el viernes por la noche en el Gran Teatro Nacional y, posteriormente, ofrecerá una cena de honor a los mandatarios e invitados especiales.



La sesión plenaria entre los Jefes de Estado y de Gobierno se desarrollará el sábado en el Centro de Convenciones de Lima, el tema principal es la "Gobernabilidad democrática frente a la corrupción".



"Debemos hacer el esfuerzo en que todas nuestras opiniones finalmente estén resumidas en un documento. Nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo para lograrlo y somos optimistas. Claro hay el antecedente que en el 2015 en Panamá y el 2012 en Colombia no hubo acuerdo; es decir se conversó, se analizó, se discutió y, finalmente, no hubo un documento", recordó Vizcarra.



En esta jornada los cancilleres limaban las líneas maestras del documento final que mañana evaluarán los presidentes del continente.



Uno de los propósitos de la cita en Lima es consensuar compromisos concretos que puedan ser implementados por los gobiernos para enfrentar a la corrupción.