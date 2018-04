CRE invirtió cerca de 30 millones en premios a escolares para incentivar la excelencia



12/04/2018 - 18:02:58

Santa Cruz.- Desde que se implementó el Premio 100, 38.000 estudiantes de primaria y secundaria de Santa Cruz se han beneficiado con este programa. Este año, de los 5.000 sorteados, casi la mitad son de provincias.



Como ya es habitual, en el día del Niño Boliviano, la Cooperativa Rural de Electrificación, CRE R.L., entregó cinco mil Premios 100 a la Excelencia, a los mejores estudiantes, hijos de asociados, que fueron sorteados en los 27 distritos que la Cooperativa tiene en el departamento de Santa Cruz. El propósito del programa es motivar a la juventud a esmerarse por obtener las mejores calificaciones y así acceder al beneficio de 100 dólares para ayudarse en sus estudios. La entrega se realizó en la ciudad capital en el coliseo John Pictor Blanco.



“Vemos con satisfacción como cada año se incrementa el número de jóvenes que se inscriben para postular a nuestros premios. Empezamos con 1.500 en 2007 y año a año hemos incrementado el número de beneficiarios hasta llegar a los 5.000 de hoy. Hasta la fecha, cerca de cuarenta mil jóvenes recibieron el Premio 100, lo que significa que hemos destinado casi treinta millones de bolivianos para promover la cultura del esfuerzo personal para obtener el éxito”, señaló Miguel Castedo, presidente del consejo de Administración.



Según el ejecutivo, este programa es uno de los que más satisfacciones le da a la Cooperativa porque se puede ver el cambio en la actitud de los estudiantes, que se esmeran por obtener excelentes calificaciones y al llegar al último año escolar se les da la oportunidad de postularse a las 100 becas universitarias CREando Valor y así los ganadores pueden profesionalizarse con todos los gastos pagados en cinco universidades de prestigio.



“Así buscamos mejorar la vida de nuestra población dándole a nuestros jóvenes oportunidades de crecimiento y desarrollo, lo que redunda en beneficio de toda la comunidad porque serán profesionales con valores”, acotó Castedo.



“Es la segunda vez que gano este premio y me propuse ganarlo todos los años hasta que salga bachiller”, dijo Rosita Flores, que cursa El sexto grado.



“Agradecemos a CRE por motivar a los chicos con este premio. En casa animamos a nuestros hijos a que se esfuercen en ser los mejores para recibir el Premio 100”, explicó Juan Panduro, de la ciudadela Andrés Ibáñez.



Tienen plazo de noventa días para el cobro de su premio

El gerente general, Carmelo Paz, explicó que este es un beneficio que se da a los hijos de los asociados y que todos aquellos estudiantes que no se presentaron hoy (ayer) a recibir su premio, no lo pierden y pueden pasar por las oficinas de CRE en la Av. Roca y Coronado. “Los ganadores de los Premio 100 pueden apersonarse por nuestras oficinas de la Unidad de Atención al Socio y cobrar su beneficio. Todos tienen tres meses de plazo para recibir los 100 dólares”, concluyó.



Agregó que el escolar que se hizo del premio, debe ir a las oficinas de CRE con su progenitor, quien debe portar su carné de identidad que lo acredita como socio de la Cooperativa.



Testimonios:

"Siento mucha satisfacción y alegría, más que todo por los niños, agradezco a CRE por incentivar a los niños en el estudio", Deisy Cespedes Flores – Distrito 29 – Cod- 280467

"Estoy muy feliz, por este premio que recibe mi hijo, es un buen incentivo que da CRE a los niños en su día", Félix Nina, del Plan 3000

"Es una gran aliento que reciben los niños, estoy muy agradecido a la CRE", Fausto Guzmán, Villa 1 de Mayo



DATOS DEL PROGRAMA



• EL PROGRAMA PREMIO 100 A LA EXCELENCIA COMENZÓ EN 2007, ENTREGANDO 1.500 PREMIOS POR AÑO

• DESDE EL 2016 SUBIÓ A 5.000 BENEFICIARIOS CADA AÑO

• EL PROGRAMA LE CUESTA A CRE BS 3,5 MILLONES POR AÑO

• HASTA LA FECHA SE ENTREGARON 38.000 PREMIO 100 A LA EXCELENCIA

• HASTA LA FECHA, CRE DESTINÓ BS 26.448.000



AÑO PREMIOS ENTREGADOS MONTO ENTREGADO MONTO ENTREGADO

[$US.] [BS.]

2007 1,500 150,000 1,044,000

2008 1,500 150,000 1,044,000

2009 2,000 200,000 1,392,000

2010 2,000 200,000 1,392,000

2011 3,500 350,000 2,436,000

2012 3,500 350,000 2,436,000

2013 3,500 350,000 2,436,000

2014 3,500 350,000 2,436,000

2015 3,500 350,000 2,436,000

2016 3,500 350,000 2,436,000

2017 5,000 500,000 3,480,000

2018 5.000 500.000 3,480,000

TOTAL 38,000 3,800,000 26,448,000