Gobierno anuncia inversión hasta 2025 de $us 3.000 millones para exploración en Tarija

12/04/2018 - 17:39:40

Tarija, (ABI).- El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó el jueves que el Gobierno nacional invertirá entre 2018 y 2025 más de 3.000 millones de dólares para exploración en el departamento de Tarija.



"Entre el año 2018 y el año 2025 Tarija va a recibir cerca de 3 mil millones de dólares. Si en 12 años Tarija ha recibido 4.700, en siete años la proyección, con todo el riesgo existente, es que pueda recibir 3 mil millones de dólares", manifestó en un acto público de firma de un convenio para exploración hidrocarburífera.



El presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Oscar Barriga, firmo un convenio con la empresa Vintage Petroleum Boliviana LTD para realizar estudios en las áreas reservadas de Carandaiti, Sayurenda y Yuarenda, las dos últimas ubicadas en el departamento de Tarija.



"Debemos señalar que de los 20 nuevos contratos de servicios petroleros que se tienen, ocho son para Tarija, tenemos que garantizar una inversión para este departamento de más de 3.500 millones de dólares, entre el 2018 al 2022, eso va a significar ingresos por renta petrolera para este departamentos de más de 3.000 millones de dólares en los próximos siete años", manifestó.



Destacó que el departamento de Tarija se constituye como el centro energético del país, porque en ese departamento del sur del país se encuentran las mayores reservas y producción de gas.



"Tarija es el actor con mayor protagonismo en el sector energético, ya que en este departamento se proyectan los más grandes megacampos que aportarán al desarrollo de todo el país", agregó.



Barriga firmó, también, un acta intenciones para la suscripción de un convenio de estudio de hidrocarburos no convencionales (Shale Gas) en el Área Miraflores (Gran Chaco), con YPFB Corporacion, YPFB Chaco y Cancambria Energy Corp.



Ese acto de desarrolló en el hotel Los Parrales, de la ciudad de Tarija, en el marco de los actos por los 201 años de la batalla de La Tablada, que se recuerda el 15 de abril.