Montaño: Agetic administrará solo la plataforma de interoperabilidad de datos de entidades públicas



12/04/2018 - 14:05:02

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró el jueves que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (AGETIC) solo administrará la plataforma de interoperabilidad, por la que circularán los datos encriptados de las instituciones públicas.



De esa manera, la legisladora aclaró que AGETIC no manejará la información del Servicio General de Identificación Personal (Segip) ni la del Servicio de Registro Cívico (Sereci), que tienen los datos de los bolivianos, como pretenden hacer ver algunos asambleístas de oposición.



"Queda claro aquí, que la AGETIC lo único que administrará es la plataforma de interoperabilidad donde los datos viajan encriptados, por lo tanto, la AGETIC no tiene acceso a los datos del Segip ni del Sereci, ni puede modificarlos", indicó en conferencia de prensa.



Por su parte, el senador de la opositora Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, indicó que el proyecto de ley que modifica artículos de la Ley Electoral "da un cheque en blanco" a la AGETIC para que difunda datos de entidades públicas.



"Lo que la ley hace es dar a la agencia un cheque en blanco para difundir con distintas entidades públicas, que no se las menciona en la norma, datos de las personas, por lo que nosotros creemos que cualquiera de estas normas debe tener en cuenta la garantía constitucional", señaló el opositor.



Montaño dijo que el senador lo único que quiere con esas declaraciones es "politizar el tema" que es netamente "técnico", ya que nunca se pronunció sobre el hecho de que el Segip proporcione datos en línea a las entidades bancarias.



"Resulta que les preocupa que la AGETIC pueda administrar una plataforma, pero a la oposición nunca le ha preocupado, por ejemplo, que hace mucho tiempo el Segip hace consultas en línea con todos los bancos que hay en Bolivia. Y es lógico, porque la banca necesita consultarle al Segip si los datos que ofrecen sus usuarios son reales", explicó.



La norma permite al Segip y al Sereci otorgar acceso a datos personales a la AGETIC para la tramitación ágil y rápida de documentos como el carnet de identidad.