Bolivia tiene una nueva imagen con la nacionalización y la inversión en hidrocarburos: Morales



12/04/2018 - 13:58:45

Tarija, (ABI).- Bolivia tiene una nueva imagen con la nacionalización de los recursos naturales y la inversión en hidrocarburos afirmó el jueves el presidente Evo Morales, en la presentación del plan de inversión en gas y petróleo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Tarija.



El jefe de Estado resaltó que ahora grandes empresas del mundo como Repsol, Shell, PAE, Petrobras y Gazprom, entre otras, están interesadas en invertir y prestar servicios en Bolivia por el crecimiento económico sostenible del país.



"Ahora algunas empresas grandes del mundo pueden prestar servicio porque Bolivia va creciendo económicamente, con la deuda interna podemos garantizar esta clase de inversiones, digo deuda interna porque las reservas internacionales son de los bolivianos y esas reservas internacionales usamos para las industrias para el tema productivo para que Bolivia siga creciendo económicamente", dijo el mandatario.



Según datos de YPFB, desde la nacionalización en 2006 hasta diciembre de 2017 se invirtió 11.183 millones de dólares en el sector de hidrocarburos, mientras que en el periodo 2016 a 2020 se prevé una inversión de 12.681 millones de dólares.



Por otra parte, el presidente relievó las inversiones que se realizarán a partir de los nuevos contratos que se firmaron en Tarija, de 1.987 millones de dólares en la exploración en Huacareta pozo exploratorio Jaguar X6 y de 490 millones en Iñiguazú.



"Repsol habrá una nueva inversión en el departamento de Tarija de 2.477 millones de dólares, la semana pasada estuvimos en Bermejo en la firma de contratos aprobando las normas correspondientes de la San Telmo y Astillero en ambos una inversión cerca de 700 millones de dólares con YPFB Chaco y Petrobras las exploraciones correspondientes", mencionó.



Agregó que en esa región se garantiza la inversión de 150 millones de dólares en San Antonio campo Sábalo.



"No faltan algunos hermanos con mucha mezquindad y decían que si Evo es presidente no va haber inversión, si Evo es presidente no va haber cooperación. Sin embargo, en estos nuevos tiempos hay empresas unas empresas más grandes del mundo acompañan este modelo económico con la inversión y algunos invirtiendo algunos prestando servicio", indicó.