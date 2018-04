Caso Epizana: Demandan a exautoridades judiciales por no hacer cumplir sentencia por linchamiento

12/04/2018 - 13:58:10

Cochabamba, (ABI).- La representante regional del Consejo de la Magistratura, Mabel Montaño, presentó el jueves una querella en la Fiscalía contra ocho exvocales y secretarios de cámara de la Sala Penal Tercera de Cochabamba, por retardación en el cumplimiento de condena de 30 años de cárcel dictada para ocho personas por el caso denominado Epizana.



La autoridad judicial dijo que el documento solicita el procesamiento penal de los sindicados por los delitos de retardación de justicia e incumplimiento de deberes.



"El Consejo de la Magistratura hoy está oficializando la denuncia formal ante el Ministerio Público contra dichas autoridades", dijo durante la presentación de esa querella.



Recordó que ese caso se refiere al linchamiento de los policías Willy Álvarez, Walter Ávila Fernández y Eloy Yupanqui Flores, ocurrido el 28 de febrero de 2008 en Epizana, Cochabamba, tras ser confundidos con ladrones, que tuvo como sentenciados a Zenón Soria Orellana, Santiago Jiménez, Crescencio Jiménez Balderrama, Juan Israel Rodríguez, Félix Zapata Torrico, Trifón Huayllani Pizarro, Ángel Rosendo Cosío Álvarez y Nicolás Rojas Calvi.



Según Montaño, los ex vocales demandados son Juan Marcos Terrazas Rojas, Wilfredo Patiño Soria, Mirtha Gaby Meneses Gómez y Ever Richard Veizaga Ayala.



"Conjuntamente los secretarios de cámara que en su momento ejercieron y aún ejercen algunos en sus funciones, doctores Wilfredo Jiménez Saavedra, Sandra Sabina Marañón Revollo, Tatiana Aguilar y Adriana Ruíz Espinoza", complementó.



Explicó que esa decisión fue tomada como resultado de una revisión del avance del proceso penal del caso, que realizó la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura.



Detalló que el control realizado determinó que los condenados presentaron una apelación restringida contra su sentencia, emitida el 25 de junio de 2010, por lo cual no ingresaron a la cárcel pública para cumplir su sentencia.



Denunció que las autoridades judiciales demandadas "retardaron la acción de la justica" en ese caso, porque no sortearon al vocal que debía emitir una resolución sobre el recurso legal planteado, durante 7 años y 3 meses.



"El tema de si existía o no existía falencias ante la estructura de la institución no es motivo ni óbice para que no se sustancie el proceso", aclaró.



La autoridad detalló que el ex vocal Terrazas ostentó su cargo entre 1 de marzo de 2005 hasta el 1 de agosto de 2011, Patiño desde el 20 de septiembre de 2008 hasta el 12 de abril de 2015, Meneses desde el 1 de marzo de 2012 hasta el 1 de septiembre de 2017 y Veizaga del 16 abril de 2015 hasta el 14 de octubre de 2015.